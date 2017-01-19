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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yapılan operasyonda 36 gram metamfetamin, 56 gram toz esrar, 1,2 gram plaka esrar ve çeşitli suç unsurları ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda İ.P.,K.T. ,Ö.Y.,A.S. ve R.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların ev, üst ve işyeri aramalarında 36 gram metamfetamin maddesi, 56 gram toz esrar, 1.2 gram plaka esrar, 1 adet Hassas terazi, 16 adet mermi ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Şahıslara 'uyuşturucu madde ticareti yapmak sucundan' işlem yapıldığı ve tahkikatın devam ettiği bildirildi.

(TB-Y



19.01.2017 17:32:08 TSI

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