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GKV'li uzmanlar öğrenci ve velileri uyardı

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:36
GKV'li uzmanlar öğrenci ve velileri uyardı
GKV'li uzmanlar öğrenci ve velileri uyardı
- "Karne suçlama-savunma aracı değildir''

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemi biterken karne alacak öğrencilerin velilerini uyaran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Servisi uzmanları "Çocuğunuzun için plan yapmak yerine, onunla birlikte plan yapın" dediler.
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren karne heyecanı bütün Türkiye'yi sararken karne sevincinin kabusa çevrilmesini istemeyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Servisi Uzmanları Rehber İpek Kundak, Sibel Çolak, Tuğçe Çayırgan, Bilge Kılıç, Nevra Bal, Orhan Kemal Tellal, Gökçen Bindal, Fatoş Okuyucu ve Ayşe Duygu Kılıç öğrencileri ve velilere tavsiyelerde bulundular.
Velilerin öğrencileriyle birlikte zaman geçirmesinin önemini de vurgulayan GKV'li uzmanlar adına ortak açıklama yapan Zümre Başkanı İpek Kundak "İzin verin çocuğunuz, geçirdiği dönemin yoğunluğunu üstünden atabilsin. Birlikte bol bol zaman geçirmeye çalışın, imkânınız varsa birlikte tatil yapın. Çocuğunuzun için plan yapmak yerine, onunla birlikte plan yapın. Çocuğunuzun farklı ilgi ve yetenek alanlarını keşfedebileceği değişik etkinlik fırsatları oluşturmaya çalışın. Çocuklarımızın sağlıklı ve sağlam bir fiziki yapıya ihtiyaçları olduğunu göz önüne alarak, kendilerine uygun, sporu yapmalarına imkânı tanıyın. Her konuda çocuğunuza yardım etmeye ve destek vermeye hazır olduğunuzu hissettirin. Ve en önemlisi, karne, öğrencinin başarılı ya da başarısız olarak etiketlendiği bir belge değil; öğrencinin bulunduğu eğitim ortamında ondan beklenen bilgi ve beceri alanındaki yeterlilikleri ne derece gösterdiğine ilişkin bir değerlendirmedir, lütfen unutmayınız. Bu değerlendirmenin işlevi ise, bireyin daha başarılı olması için yapılması gerekenleri planlamaktır" ifadelerini kullandı.
"Karne suçlama-savunma aracı değildir''
Karnenin suçlama-savunma aracı olmadığını da ifade eden Rehberlik Uzmanı İpek Kundak " Karne, anne-baba-çocuk-öğretmen ve diğer ilgililer arasında bir "suçlama-savunma" aracı değildir. Bu nedenle karneler sadece çocuk için değil, öğretmen, okul ve aile için de bir yol göstericidir. Çünkü çocuğun gelişimi ile ilgili olan herkes kendisine "Bu çocuğun daha başarılı olması için ne yapmalıyız" sorusunu sormalıdır" dedi
"Tatili çocuğunuzla birlikte geçirin''
Tatillerin birlikte zaman geçirmek için önemli olduğunu da ifade eden Kundak "Tatiller anne-babalar için çocukları ile birlikte olmaya öncelik verebilecekleri ve birbirlerini daha iyi tanımak, anlamak ve birbirlerinin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirebilecekleri bir fırsat olabilir. Çocuklar anne-babaları ile bir şeyler yapmaktan hoşlanırlar. Mümkünse tatilde hem her bir çocuğunuzla bireysel olarak vakit geçirmek hem de aile olarak hep birlikte vakit geçirmek için gerekli düzenlemeleri yapınız. Çocuklarınızın ve sizlerin yeni deneyimler kazanacağınız ortamlarda, eğlenceli bir tatil geçirmenizi diliyoruz" şeklinde konuştu.
"Öğrenciler sosyal ve kültürel etkinliklere yönelmeli''
Öğrencilere de mesajlar veren GKV'li uzmanlar tatilin eğlenerek, dinlenerek geçirilmesini önerdi. Kundak bu konuda yaptığı değerlendirmede " Tatilinizi en iyi biçimde değerlendirmeniz ve verimli bir şekilde geçirebilmeniz için size birkaç önerimiz olacak; spor kurslarına ve yaz etkinliklerine katılabilirsiniz, bir müzik aleti çalmayı öğrenebilirsiniz, resim vb. sanatsal etkinliklerde bulunabilirsiniz, öğrenci kamplarına katılabilirsiniz, kitap, dergi ve her gün gazete okuyabilirsiniz, Yaşadığımız şehri ve farklı mekanları tanıma, kültürel zenginliklerini inceleme fırsatları yaratabilirsiniz. Aile üyeleriniz ile daha fazla vakit geçirip, evde bazı küçük görevler ve sorumluluklar alıp, bunları uygulayabilirsiniz Kütüphanenize yeni kitaplar alarak, hayal dünyanızı genişletebilirsiniz. Önemli olan tatil süresince dinlenmeniz, eğlenmeniz, stres atmanız ve ikinci yarıyıla hazırlıklarınızı iyi yapmanız" diye konuştu.
(OE-Y)

19.01.2017 17:40:35 TSI
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