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Salihlili öğrenciler İspanya yolcusu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus+ Gençlik Projesi kapsamında 4-18 Şubat tarihleri arasında staj yapmak için İspanya'ya gidecek.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Müdür Yardımcısı Hasret Dönmez, Hemşirelik Alanı Öğretmeni Uzman Öğretmen Arzu Kara eşliğinde hemşirelik alanından seçilen 10 başarılı öğrenci ile Avrupa Birliği Eğitim, Gençlik Ve Spor Programları 'Yaşlıyım, Sağlıklıyım' isimli Erasmus+ Gençlik Projesi kapsamında 4-18 Şubat tarihleri arasında staj yapmak üzere İspanya/Marbella'ya gidecek. Avrupa'daki stajın öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Okul Müdürü Abdülbaki Türken, "Öğrencilerimiz için bu büyük bir fırsattır. İspanya'da edinecekleri tecrübeler mesleki yaşamlarında yaşlı bakımı konusunda deneyimli birer hemşire olmalarını sağlayacaktır" dedi.

(BA-AY-Y)



19.01.2017 17:40:53 TSI

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