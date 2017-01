YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 15 Temmuz Şehadet Kulübünden anlamlı etkinlik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından kurulan 15 Temmuz Şehadet Kulübü tarafından anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 15 temmuz Şehadet Kulübü tarafından, karikatürlerle 15 Temmuz Serim sergisi düzenlenerek, Adıyaman'da ilk kez medya iletişim köşesi açıldı.

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gaffari İzci'nin ev sahipliğinde Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, eski Milletvekili Ahmet Doğan, Hukukçular Derneği Adıyaman Şube Başkanı Mustafa Alkayış, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Gaffari İzci, 15 Temmuz'un bir darbeden ziyade batının yerli görünümlü işbirlikçi işgal ve bölge girişimi olduğunu kaydetti.

Gaffari İzci, "Bu işgal hareketine milletimiz tankların altına yatarak, uçak ve helikopterlere karşı meydan okumak suretiyle ortaya koyduğu şanlı direnişi ile tarihe bir not düştü. Bu ruhu her daim canlı, diri tutmak, unutmamak ve unutturmamak, en önemlisi geçici bir anlayış yerine kalıcı ve sürdürülebilir program ile devam eden bir genç nesillere aktarmalıdır. Okulumuzda kurulan 15 Temmuz Şehadet Kulübü bir ilktir. Bundan sonra her ay bir etkinlik düzenlenecek" dedi.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal ise, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından kurulan 15 Temmuz Şehadet Kulübünü kutladı. 15 Temmuz gazisi Muhammet Irmak, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.

Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı yapılarak sergi gezildi. Daha sonra medya ve iletişim köşesi gezildi.

