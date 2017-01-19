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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Bulgaristan'ın Pomorie ve Strastin Belediyelerinden Süleymanpaşa Belediyesi'ne ziyaret

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:42
Bulgaristan'ın Pomorie ve Strastin Belediyelerinden Süleymanpaşa Belediyesi'ne ziyaret
Bulgaristan'ın Pomorie ve Strastin Belediyelerinden Süleymanpaşa Belediyesi'ne ziyaret

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Pomorie Belediye Başkan Yardımcıları İlia Dzingov ve Kuncho Gaydov ile Strastin Belediye Başkanı Hasan Krala, örnek projelere imza atan Süleymanpaşa Belediyesi'nin çalışmalarını incelemek üzere Tekirdağ'a geldi.
Ayrıca Çanakkale'nin Kepez İlçesi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan ve beraberindeki heyet de Başkan Eşkinat'a ziyarette bulundu.
Daha öne Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve belediye başkan yardımcılarının gerçekleştirdiği ziyarete istinaden iade-i ziyarette bulunan Bulgaristan heyetini Tarihi Hizmet Binası'nda ağırlayan Eşkinat, heyete çeşitli hediyeler takdim etti. Pomorie Belediye Başkan Yardımcısı Kuncho Gaydov da Eşkinat'a Pomorie Tuzu ve çeşitli hatıra eşyaları hediye etti.

"İki şehrin halklarını kaynaştırmak için çalışacağız"
Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Eşkinat, "İki şehir arasında ilişkileri arttırmak ve bölge halkına katkı sağlamak adına gerçekleşen bu ziyaret için değerli heyetimize teşekkür ediyorum. Benzer kültürlerin parçası olan iki kentin belediyelerinin bundan sonra atacağı adımlarda da Bulgar ve Türk halklarının kaynaşması için işbirliği içinde olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Bulgaristan heyetine Süleymanpaşa Belediyesi'nin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili sunum yapılırken, yenilikçi çalışmalar misafir belediye yetkililerinin beğenisini kazandı.
Kepez Belediye Başkanı Mutan'da ziyarete katıldı
Sunumun ardından öğle yemeğine geçildi. Öğle yemeğinde Bulgaristan heyeti ile birlikte Çanakkale'nin Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan ve beraberindeki heyeti de ağırlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, her iki heyeti de bir arada misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
(YG-Y)

19.01.2017 17:44:29 TSI
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