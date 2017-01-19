19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyonu Toplantısı yapıldı

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:42
Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyonu Toplantısı yapıldı
Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyonu Toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyonu Toplantısı Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında yapıldı.
2017 yılında Yozgat'ta çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde il, ilçe ve kurumlar arasında bağlantı, uyum, düzen değerlendirilmesi için İlçe Kaymakamlarının ve il müdürlerinin de katılımı ile Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Toplantısı, Sevgi Evleri Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıya Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Alay Komutanı Selçuk Yıldırım başta olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürü Abdullah Neşeli'nin yanı sıra Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Üyeleri katıldı.
Programın açılış konuşmasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Yaşar Çocuk Koruma kapsamında Yozgat'ta yürütülen faaliyetler ve Çocuk Koruma İl Koordinasyonu hakkında koordinasyon üyelerine bilgi verdi. Okullarda Sosyal Hizmet Komisyonu kurulması talebinde bulunan Neşeli, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli sosyolog ve psikologlarla birlikte bütün okullarda rehber öğretmenlerle etkili bir biçimde çalışmayı amaçladıklarını söyledi.
Sorgun'da Sosyal Hizmet Merkezi'nin yakın zamanda hizmete açılacağını ve Çekerek, Aydıncık gibi ilçelerin bu merkezden faydalanacağını hatırlatan Neşeli, Yerköy ve Boğazlıyan ilçelerine de Sosyal Hizmet Merkezleri kurmak için çalıştıklarını dile getirdi. Neşeli ayrıca Yozgat merkezde mahallelerde risk haritası oluşturarak aile, çocuk ve ebeveynler ile görüşüp sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise İl ve İlçe Koordinasyon Kurulundan beklentilerini dile getirerek her kurumun üzerine düşen görevi fazlasıyla yapması gerektiğini dile getirdi. Bu toplantıların kes, kopyala, yapıştır şeklinde değil, saha da icraat gerçekleştirilerek yapılması gerektiğini söyledi. Vali Yurtnaç, çocuklara yönelik tedbirlerin önceden alınması gerektiğini hatırlatarak çocuklara her türlü desteğin kapılarını sonuna kadar açmanın önemine değindi.
(BMG-SK)

19.01.2017 17:45:04 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta köy okuluna teknoloji sınıfı kuruldu
YEREL

YOZGAT'TA KÖY OKULUNA TEKNOLOJİ SINIFI KURULDU
Yerköylü muhtarlar kimlik kartlarına kavuştular
YEREL

YERKÖYLÜ MUHTARLAR KİMLİK KARTLARINA KAVUŞTULAR
Sorgun TSO Başkanı Arslan'dan Katar Başbakan Yardımcısına ziyaret
YEREL

SORGUN TSO BAŞKANI ARSLAN'DAN KATAR BAŞBAKAN YARDIMCISINA ZİYARET
İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz'u anlattı
YEREL

İÇİMİZDEKİ KAHRAMANLAR 15 TEMMUZ'U ANLATTI
Yozgat'taki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

YOZGAT'TAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

&quot;Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar&quot; projesi
YEREL

"TECRÜBE KONUŞUYOR, İÇİMİZDEKİ KAHRAMANLAR" PROJESİ
Memur-Sen kan bağışladı
YEREL

MEMUR-SEN KAN BAĞIŞLADI
Kadınlar için açıldı ilk kullanan erkekler oldu
YEREL

KADINLAR İÇİN AÇILDI İLK KULLANAN ERKEKLER OLDU
Rıza Kayaalp'in sırtı havuzda da yere gelmedi
YEREL

RIZA KAYAALP'İN SIRTI HAVUZDA DA YERE GELMEDİ
Yozgat'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

YOZGAT'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Yozgat'ta 'Başkanlığa Hayır' eylemi yapıldı
YEREL

YOZGAT'TA 'BAŞKANLIĞA HAYIR' EYLEMİ YAPILDI