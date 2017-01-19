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Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyonu Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyonu Toplantısı Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında yapıldı.

2017 yılında Yozgat'ta çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde il, ilçe ve kurumlar arasında bağlantı, uyum, düzen değerlendirilmesi için İlçe Kaymakamlarının ve il müdürlerinin de katılımı ile Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Toplantısı, Sevgi Evleri Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Alay Komutanı Selçuk Yıldırım başta olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürü Abdullah Neşeli'nin yanı sıra Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Yaşar Çocuk Koruma kapsamında Yozgat'ta yürütülen faaliyetler ve Çocuk Koruma İl Koordinasyonu hakkında koordinasyon üyelerine bilgi verdi. Okullarda Sosyal Hizmet Komisyonu kurulması talebinde bulunan Neşeli, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli sosyolog ve psikologlarla birlikte bütün okullarda rehber öğretmenlerle etkili bir biçimde çalışmayı amaçladıklarını söyledi.

Sorgun'da Sosyal Hizmet Merkezi'nin yakın zamanda hizmete açılacağını ve Çekerek, Aydıncık gibi ilçelerin bu merkezden faydalanacağını hatırlatan Neşeli, Yerköy ve Boğazlıyan ilçelerine de Sosyal Hizmet Merkezleri kurmak için çalıştıklarını dile getirdi. Neşeli ayrıca Yozgat merkezde mahallelerde risk haritası oluşturarak aile, çocuk ve ebeveynler ile görüşüp sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise İl ve İlçe Koordinasyon Kurulundan beklentilerini dile getirerek her kurumun üzerine düşen görevi fazlasıyla yapması gerektiğini dile getirdi. Bu toplantıların kes, kopyala, yapıştır şeklinde değil, saha da icraat gerçekleştirilerek yapılması gerektiğini söyledi. Vali Yurtnaç, çocuklara yönelik tedbirlerin önceden alınması gerektiğini hatırlatarak çocuklara her türlü desteğin kapılarını sonuna kadar açmanın önemine değindi.

(BMG-SK)



19.01.2017 17:45:04 TSI

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