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Gürsu'da üst yapı çalışmaları hızla ilerliyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Gürsu Belediyesi tarafından yapılan üst yapı çalışmaları, ilçenin farklı cadde ve sokaklarında hızla devam ediyor.

Zafer Mahallesi, Saray, Seyhan, Aras Sokaklar ve civarındaki parke, bordür, yağmur suyu hattı çalışmalarını inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yetkililerden bilgi aldı. Hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle ilçe genelinde çalışmaların yoğunlaştığına dikkat çeken Işık, "İlçemizin kimliğine uygun şekilde gelişimini sağlamaya yönelik fiziki çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. Nüfusu hızla artan ilçemizde ihtiyaçlar da bu oranda artıyor. Çalışmalarımız kapsamında yeni yerleşim alanlarında üst yapı eksikliklerini tamamlıyoruz. Eskiyen üst yapının da yenilenmesi çalışmalarını yapıyoruz. Bunun yanında ilçemizin en büyük sıkıntılarından birisi olan Meşelik mevkindeki alt yapı problemine yapılan 4 milyonluk yatırımla, 22 sokak, 280 hanenin altyapı sorunu giderilmiş oldu. İlçe genelinde yürüttüğümüz alt yapı çalışmalarının da yüzde 99 tamamlandığını söyleyebiliriz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, İstiklal Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi ve Zafer Mahallesi'nde, yağmur suyu hatları, kaldırım, parke ve bordür çalışmaları yoğun olarak devam ediyor.

(AF)



19.01.2017 17:47:38 TSI

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