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Minik öğrenciler şiir yarışmasında bütün hünerlerini sergiledi



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Sümer İlkokulu 1 İ Sınıfı tarafından düzenlenen şiir yarışmasına minik öğrencileri yeteneklerini sergileyerek, okudukları şiirlerle büyük alkış aldılar.

Okul yönetimi tarafından öğrencilerin sosyal yönlerini ve şiir yazma ve okuma yeteneklerini geliştirmek için organize edilen Şiir yarışması sonuçlandı.

Yarışmaya bir birinden güzel şiirlerle katılan minik öğrenciler hünerlerini sergileyerek, öğretmenlerinden ve velilerinden büyük alkış aldılar.

Şiir yarışmasına katılan bütün öğrencilere okul yönetimi tarafından katılım belgesi verilirken, belgesini alan öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerinden okundu.

Öğrenci velileri düzenlenen etkiliğin oldukça faydalı olacağına inandıklarını belirterek, okul yönetiminden bu tür etkinliklerin sayısının çoğaltılmasını istediler.

(MT-OE-Y)



19.01.2017 17:51:47 TSI

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