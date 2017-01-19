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Fethiyeli bayanlar askerler için atkı ördü

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:49
Fethiyeli bayanlar askerler için atkı ördü
Fethiyeli bayanlar askerler için atkı ördü

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan gönüllü bayanlar, elleriyle ördükleri atkıları Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Dağlıca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlere gönderdi.


25 Eylül 2016 tarihinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan Dağlıca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Özgür Özekin'in Fethiye'de yaşayan annesi Aliye Özekin isteği doğrultusunda gönüllü bayanlar tarafından atkı örme kampanyası başlatıldı. Şehit Özekin'in annesinin çağrısına kayıtsız kalmayan gönüllü kadınlar, hazırladıkları atkıların üzerine gönüllerinden geçen notları yazdı. Tamamlanan atkılar, Dağlıca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlere gönderildi.

Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, çalışmanın şehidin annesinin önerisi üzerine başlatıldığını söyledi. Şehidin annesi ve gönüllü kadınların atkılara ilmek ilmek vatan sevdasını aktardıklarını ifade eden Çalık, "Kıymet olarak büyük bir rakamı ifade etmeyebilir ama burada anne sevgisi var. Bunlar oraya ulaştığında vatani görevini yapan askerlere büyük destek olacak. Fethiye'deki gönüllü anneler güvenlik güçlerinin yanında olduklarını göstermek istediler. Bu nedenle emek veren tüm kadınları tebrik ediyorum" dedi. Çalık Türk milletinin görev yapan asker ve polisin her zaman yanında olduğunu, bayrağı, vatanı için 7'den 70'e herkesin şehit oluncaya kadar bu milleti kimsenin parçalayamayacağını ve bölemeyecek" dedi.

şehit annesi Aliye Özekin ise, üç oğlu daha olduğunu ve oğlunun bıraktığı yerden görevi kendilerinin devraldığını söyledi. Çok mutlu olduğunu ve oğluyla gurur duyduğunu belirten Özekin, "Vatan, bayrak uğruna canımız feda. Bunlar yapılırken emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Türk anaları olarak dualarımızla biz hep onların yanındayız. Bu atkılar ana sevgisi, şefkati ve dualarıyla örüldü. Bu atkılar onları ısıtacak ve koruyacak" dedi.
Özekin, kendi ördüğü atkının üzerine yazdığı notu okurken gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmaların ardından kolilere yerleştirilen atkılar Dağlıca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na gönderildi.
(MB-Y)

19.01.2017 17:54:29 TSI
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