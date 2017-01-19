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Tokat'ta mahalle bilgilendirme toplantısı



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TOKAT (İHA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İbn-i Kemal Mahalle Konağı'nda düzenlenen programda Perakende Mahallesi sakini hanımlarla buluştu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaklaşık bir ay önce başlattığı mahallelerdeki bilgilendirme çalışmalarına Perakende Mahallesi'nde devam etti. Başlattığı çalışma ile gerek Mahalle Konaklarında gerekse ev toplantılarında Türkiye ve Tokat gündemine değinerek, yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Eroğlu, İbn-i Kemal Mahalle Konağı'nda düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Başkan Eroğlu, mahallelerin ortak buluşma noktası olan Çiçek Petrol arkasında semt pazarının inşa edileceğini söyledi. Toplantı sonrasında Başkan Eroğlu, Perakende Mahallesi sakini hanımların istek ve taleplerini dinleyerek not aldı.

(Nİ-SLH-Y)



19.01.2017 17:57:57 TSI

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