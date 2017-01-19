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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Polisten öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

19 Ocak 2017 Perşembe, 18:05
Polisten öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı
Polisten öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de özel harekat polisleri, Mazıdağı ilçesine bağlı Ulutaş Köyü İlkokulu'ndaki 33 öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.
Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli sosyal proje kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası başlattı. Bu kapsamda, maddi imkanları düşük öğrenciler tespit edildi. Kampanya kapsamında temin edilen mont, atkı, ayakkabı, bere, eldiven ve sömestr ödevleri için kitap, test, boya ve kırtasiye malzemeleri Mazıdağı ilçesine bağlı Ulutaş Köyü İlkokulu'ndaki 33 öğrenciye polis ekiplerince dağıtıldı.
Polis ekipleri, yanlarında getirdikleri yaş pasta gibi ikramları da hediye etti.
(MSK-AKK-Y)

19.01.2017 18:08:06 TSI
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