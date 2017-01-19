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Erciş'te TEOG birincileri ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinden TEOG sınavında 120 sorunun tamamını bilerek Türkiye birincisi olan iki öğrenciyle aynı sınavda 119 doğru cevap veren 5 öğrenci, belediye tarafından cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Vanyolu Mahallesi Karadağ Caddesi üzerindeki Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen törene Erciş Kaymakamı ve Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, il ve ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, başarılı öğrenciler ile velileri katıldı. Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'in 2016 yılı faaliyetlerini değerlendirmesinin ardından bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, eğitimin önemine vurgu yaptı. Yaşar, "Bizler Doğu ve Güneydoğuda eğitimle haşir neşir olan insanlar olarak vebalimiz çok büyüktür. Gerek ülkemizin geleceği için, gerek mutlu ve müreffeh bir ülke geleceği için, gerekse de ülkemizin birliği ve beraberliği için Doğu'da, Güneydoğuda, Van ve Erciş'te eğitim son derece önemli. Hükümetin temsilcisi olarak bu işlerde her birimiz ayrı ayrı vebal sahibiyiz. Sizler elinizden geleni yapıyorsunuz, bizler de elimizden geleni yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bir başarı beklerken sadece beklenti içerisinde kalmayıp, sizler de bir takım destekler sunma mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz ve bu doğrultuda elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetimizde elinden geleni yapıyor. Bakın 250 milyon TL civarında bir meblağdan bahsetti milli eğitimim müdürümüz. Geri bırakıldığı söylenen, ayrımcılığa tabi tutulduğu söylenen, 40 yıldır terör belası biraz da bu nedenlerle 250 milyon TL, 174 bin kişinin yaşadığı bir ilçeye gelen ödenek. Hükümetimiz Erciş'te Ercişlilerin çocuklarının başarısı için elinden geleni yapmaktadır. Biz kaymakamlık olarak belediyeyi devraldığımız günden bugüne belediyeler, yerel yönetimler eğitimin en önemli destekçisidir. Bununda gereğini yapmaya çalıştık. Öğretmenevinin yolunu yaptık, Şehit Ahmet Çelik İmam Hatip Ortaokulunun çevre düzenlemesini yaptık. Daha birçok okula katkımız oldu. Bundan sonra da olacak. Ayrıca çocukların bu topluma kazandırılmasının Erciş'in geleceğinin bir inşası olması için sadece müfredatının, öğretimin yetmediğini biliyoruz. Dolayısıyla biz kaymakamlık ve belediye ortak bir proje geliştirdik. 'Geleceğimizi Kucaklıyoruz' projesi kapsamında hedefimiz yoksul ve dezavantajlı kesimden yaklaşık bin öğrenciyi bir şekilde gönül alma metoduyla ilçe merkezine getirmek, zaman zaman bizim oraya gitmemiz şekliyle giydirmek, gezdirmek, yedirmek, içirmek, eğlendirmek ve onların bu devlettin çok önemli bir parçası oluğunu, geleceğin çok önemli bir parçası olduğunu, hiçbir kesim arasında ayrım yapmadığımızı insanımıza, çocuğumuza, kadınımıza değer vermenin sadece sloganik bir şey olmadığını göstermek istiyoruz. İkinci dönemin başında yine devam edeceğiz ve bin öğrenciye Allah'ın izinliyle ulaşacağız. Bugün bir başarı hikayesi için buradayız. Ben bu başarının artarak devamını dilerken, başta il milli eğitim müdürümüzü ve personeline, kendi ilçe milli eğitim müdürüme, tüm okul müdürlerime, öğretmenlerime ve öğrencilerimizin ailelerine tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Van İl Milli Eğitim Müdürü Kiyasettin Kırekin'in de bir konuşma yapmasının ardından Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar tarafından TEOG sınavında Türkiye birincisi olan Erciş Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Hamza Bahat Işık ile Erciş Tenzile Ana Ortaokulu'ndan Aydan Yaren Taşdemir ve 119 soruyu doğru cevaplayan 5 öğrenci cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Ödül töreninde başarılı öğrencilerin aileleri de hazır bulundu.

(NÇ-MSA-Y)



19.01.2017 18:12:54 TSI

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