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TÜGVA'dan Vali Yardımcısı Altay'a Ziyaret



(Fotoğraflı)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şırnak İl Başkanı Fırat Som, Silopi İlçe Temsilcisi Yusuf Tatar ve yönetim kurulu üyeleri, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nın mülki amiri ve Şırnak Vali Yardımcısı Ümit Altay'ı, makamında ziyaret etti.

TÜGVA Şırnak İl Başkanı Fırat Som ve Silopi İlçe Temsilcisi Yusuf Tatar, Habur Sınır Kapısı mülki amiri ve Vali Yardımcısı Ümit Altay'a TÜGVA logolu plaket hediye etti. Şırnak Vali yardımcısı Ümit Altay'a TÜGVA'nın çalışmalarını anlatan Som, "TÜGVA ailesi diğer STK'lardan farklı olarak Şırnak'ta eğitime ve gençliğe hizmet verebilecek bireyler yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız mevcut. TÜGVA çatısı altında bir araya gelmiş gençler olarak, genel merkezimizin talimatları doğrultusunda eğitimli, tefsirini bilen bir gençlik yetiştireceğiz" dedi.

Vali Yardımcısı Ümit Altay ise TÜGVA heyetine teşekkür ederek, "Sizler, gençliğin yeniden uyanması için güzel ve anlamlı işler yapmaya gayret ediyorsunuz. Günümüzde artık sağduyulu, bilinçli ve eğitimli gençlerimizin sayısı fazlalaştı. Artık sağduyulu gençlik yetişmeye başladı. Bu da sizin gibi bilinçli gençlerin sayesinde oluşuyor. TÜGVA'ya gereken desteği her zaman vermeye hazırım" diye konuştu.

(MY-AKK-Y)



19.01.2017 18:14:03 TSI

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