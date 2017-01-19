20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fatsa'da huzur toplantısı

19 Ocak 2017 Perşembe, 18:11
Fatsa'da huzur toplantısı
Fatsa'da huzur toplantısı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde huzur toplantısı gerçekleşti.
Gerçekleşen güvenlik toplantısı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çınarcık Sitesi'nde yapıldı. Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başkanlığında gerçekleşen toplantıda Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Halit Gülten, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Naci Kızılkaya ve Çınarcık Sitesi sakinleri hazır bulundu.
Güvenlik toplantısının açılış konuşmasını yapan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda devlet, halk bütünleşmesini sağlamak amacıyla her ay bir mahallede güvenlik toplantısı gerçekleştireceklerini belirterek, "Burada biz halkımızın sorunlarını dinleyip bu sorunlara çözüm önerileri bulmaya çalışacağız. Sohbet amaçlı bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Biz bu tür toplantıyı ilk önce muhtarlarımızla yapmıştık, mahalle bazında ilk olarak Çınarcık'ta yapıyoruz. Bu toplantıların faydasını görüyoruz" dedi.
Vatandaşları dolandırıcılar konusunda da uyaran Kaymakam Yapıcı, "Bir devlet yetkilisinin hiç biri size telefon açıp para istemez. Bu konuda çok dikkatli olun" diye konuştu.
Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan da dolandırıcılar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Benzer bir olay benim de başıma geldi. Devletin valisi veya savcısı ya da başka bir yetkilisi sizden 'ben valiyim, savcıyım' diye para istemez. Biz son günlerde Halep konusunda halkımızdan yardım talep ettik. Bu yardım sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizin aracılığı ile bankadaki hesap numarasını vererek yaptık. Ben Sayın Kaymakamımıza böyle bir toplantıyı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Çünkü halkımız ile bizleri buluşturdu iyi de oldu. Vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(AA-SLH-Y)

19.01.2017 18:15:13 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Fatsa zabıtasından 313 iş yerine ceza
YEREL

FATSA ZABITASINDAN 313 İŞ YERİNE CEZA
Ordu'da gıda zehirlenmesi şüphesi
YEREL

ORDU'DA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Metin Gündoğdu: &quot;Hizmet için dağları deliyoruz&quot;
YEREL

METİN GÜNDOĞDU: "HİZMET İÇİN DAĞLARI DELİYORUZ"
Cumhuriyet Mahallesi yeni parka kavuşuyor
YEREL

CUMHURİYET MAHALLESİ YENİ PARKA KAVUŞUYOR
Karataş: &quot;Öğrenciler ara tatili dinlenerek geçirmeli&quot;
YEREL

KARATAŞ: "ÖĞRENCİLER ARA TATİLİ DİNLENEREK GEÇİRMELİ"
Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Turbay:
YEREL

BEM-BİR-SEN GENEL BAŞKANI TURBAY:

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar:
YEREL

FİSKOBİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAYRAKTAR:
Ordu'da kültür sanat
YEREL

ORDU'DA KÜLTÜR SANAT
Fatsa'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne doğalgaz verildi
YEREL

FATSA'DA MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ VERİLDİ