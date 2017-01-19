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Fatsa'da huzur toplantısı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde huzur toplantısı gerçekleşti.

Gerçekleşen güvenlik toplantısı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çınarcık Sitesi'nde yapıldı. Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başkanlığında gerçekleşen toplantıda Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Halit Gülten, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Naci Kızılkaya ve Çınarcık Sitesi sakinleri hazır bulundu.

Güvenlik toplantısının açılış konuşmasını yapan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda devlet, halk bütünleşmesini sağlamak amacıyla her ay bir mahallede güvenlik toplantısı gerçekleştireceklerini belirterek, "Burada biz halkımızın sorunlarını dinleyip bu sorunlara çözüm önerileri bulmaya çalışacağız. Sohbet amaçlı bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Biz bu tür toplantıyı ilk önce muhtarlarımızla yapmıştık, mahalle bazında ilk olarak Çınarcık'ta yapıyoruz. Bu toplantıların faydasını görüyoruz" dedi.

Vatandaşları dolandırıcılar konusunda da uyaran Kaymakam Yapıcı, "Bir devlet yetkilisinin hiç biri size telefon açıp para istemez. Bu konuda çok dikkatli olun" diye konuştu.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan da dolandırıcılar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Benzer bir olay benim de başıma geldi. Devletin valisi veya savcısı ya da başka bir yetkilisi sizden 'ben valiyim, savcıyım' diye para istemez. Biz son günlerde Halep konusunda halkımızdan yardım talep ettik. Bu yardım sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizin aracılığı ile bankadaki hesap numarasını vererek yaptık. Ben Sayın Kaymakamımıza böyle bir toplantıyı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Çünkü halkımız ile bizleri buluşturdu iyi de oldu. Vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(AA-SLH-Y)



19.01.2017 18:15:13 TSI

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