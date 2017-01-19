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Öğrenci evinde yangın



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında öğrenci evi kullanılamaz hale geldi.

Yenicami Mahallesi bulunan bir apartmanın birinci katında Alaçam Meslek Yüksek Okulunda okuyan 3 öğrencinin kaldığı dairede yangın meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından meydana geldiği tahmin edilen yangın, evde bulunan öğrenciler tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede evi saran yangına olay yerin gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Evin içinde dumandan etkilenen öğrencilere olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince ambulans içerisinde müdahale edildi. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Polis tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(ŞU-SLH-Y)



19.01.2017 18:26:36 TSI

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