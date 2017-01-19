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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecik'te "Spor Yaralanmalarında Güncel Tedavi Yöntemleri" konferansı

19 Ocak 2017 Perşembe, 18:25
Bilecik'te "Spor Yaralanmalarında Güncel Tedavi Yöntemleri" konferansı
Bilecik'te "Spor Yaralanmalarında Güncel Tedavi Yöntemleri" konferansı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi işbirliğinde "Spor Yaralanmalarında Güncel Tedavi Yöntemleri" konulu konferans düzenlendi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa, Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Battal Yılmaz katıldı. Gerçekleşen konferansta konuşmacı Eskişehir Acıbadem Hastanesi Ortopedi Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Güneş, spor yaralanmalarında güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Taner Güneş, spor yaralanmalarının neden oluştuğu, nasıl önlemler alınması gerektiği ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdiği konferansa oldukça yoğun ilgi gösterildi. Konferansın ardından Taner Güneş, dinleyicilerinin sorularını yanıtladı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Güneş'e konferansın anısına üzerinde Osmanlı Arması bulunan bir tablo hediye etti.
(CKT-CY)

19.01.2017 18:29:33 TSI
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