YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Güvençer'e "Müfredatın Demokratikleştirilmesi" raporu sunuldu

Vali Güvençer'e "Müfredatın Demokratikleştirilmesi" raporu sunuldu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret eden Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Eğitim-Bir-Sen tarafından yayınlanan 'Müfredatın Demokratikleştirilmesi' konulu raporu Vali Güvençer'e sundu.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat ve Konfederasyona bağlı sendika başkanları Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret ederek kamu çalışanlarının genel sorunlarını aktardı. Ziyarete katılan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Eğitim-Bir-Sen tarafından yayınlanan 'Müfredatın Demokratikleştirilmesi' konulu raporu Vali Güvençer'e sundu. Eğitim-Bir-Sen olarak bu yıl özellikle akademik çalışmalara ağırlık verdiklerini, daha önce 'Eğitime Bakış 2016:İzleme ve Değerlendirme Raporu' ile 'Öğretmenlik Mesleği ve Mesleğin Statüsü' araştırma raporunu kamuoyuna açıkladıklarını belirten Öner, "Yine 'Müfredatın Demokratikleştirilmesi' raporumuzu kamuoyu ile paylaştık. Bu rapor toplamda 50 akademisyen, 400 öğretmen ve 9 komisyon marifetiyle titiz bir çalışmanın eseridir. Bakanlığımızın da müfredat çalışmasını yaptığı bugünlerde bu rapor müfredat çalışmalarına ışık tutacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

Vali Güvençer de kamuda görev yapan sendika başkanlarının sorunlarını aktarmasından duyduğu memnuniyeti belirterek Manisa genelinde çözülebilecek sorunlarda mevzuat kapsamında elinden geleni yapacağını söyledi. Sendikaların akademik çalışma yapmalarının büyük önemi olduğunu vurgulayan Vali Güvençer Eğitim-Bir-Sen'i de akademik çalışmalarından dolayı tebrik etti.

(AY-Y)



19.01.2017 18:46:10 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER