YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kore şehidinin kızlarından Vali Yıldırım'a ziyaret

Kore şehidinin kızlarından Vali Yıldırım'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - 1950 yılında Kore'de şehit düşen Piyade Er Abdullah Kılıç'ın kızları Ayşe Öğüt ve Şengül Şengün Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli Topçu Albay Fatih Sağdıç'ın, eşliğinde yapılan ziyarette Kore şehidinin kızı Ayşe Öğüt'ün eşi Mevlüt Öğüt'te hazır bulundu. Karşılıklı bilgi alış verişinde bulunulan ziyarette konuklarının istek ve taleplerini dinleyen Vali Yıldırım, ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek adına yurt içinde ve yurt dışında yürütülen görevlerde cansiperane olarak görevlerini yerine getiren ve hatta bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andığını belirtti. Hususiyle 1950 yılında Kore'de şehit düşen Piyade Er Abdullah Kılıç'a da Allah'dan rahmet dileyen Vali Yıldırım, tüm şehitlerin olduğu gibi şehit düşen Piyade Er Abdullah Kılıç'ın da emanetlerine sahip çıkılacağını ve kendilerinin istek ve taleplerinin valilik imkanlarınca yerine getirileceğini ifade etti.

(HK-GC-



19.01.2017 18:59:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER