20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kore şehidinin kızlarından Vali Yıldırım'a ziyaret

19 Ocak 2017 Perşembe, 18:55
Kore şehidinin kızlarından Vali Yıldırım'a ziyaret
Kore şehidinin kızlarından Vali Yıldırım'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - 1950 yılında Kore'de şehit düşen Piyade Er Abdullah Kılıç'ın kızları Ayşe Öğüt ve Şengül Şengün Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli Topçu Albay Fatih Sağdıç'ın, eşliğinde yapılan ziyarette Kore şehidinin kızı Ayşe Öğüt'ün eşi Mevlüt Öğüt'te hazır bulundu. Karşılıklı bilgi alış verişinde bulunulan ziyarette konuklarının istek ve taleplerini dinleyen Vali Yıldırım, ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek adına yurt içinde ve yurt dışında yürütülen görevlerde cansiperane olarak görevlerini yerine getiren ve hatta bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andığını belirtti. Hususiyle 1950 yılında Kore'de şehit düşen Piyade Er Abdullah Kılıç'a da Allah'dan rahmet dileyen Vali Yıldırım, tüm şehitlerin olduğu gibi şehit düşen Piyade Er Abdullah Kılıç'ın da emanetlerine sahip çıkılacağını ve kendilerinin istek ve taleplerinin valilik imkanlarınca yerine getirileceğini ifade etti.
(HK-GC-

19.01.2017 18:59:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE KADINLAR GÜREŞ ŞAMPİYONASI
Devlet Hastanesi bünyesinde 'Manevi Destek Birimi' kuruldu
YEREL

DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDE 'MANEVİ DESTEK BİRİMİ' KURULDU
Öğrencilerden Halep'e yardım kampanyası
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN HALEP'E YARDIM KAMPANYASI
Eğitim Bir-Sen Umre organizasyonunu bu yılda devam ettirdi
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN UMRE ORGANİZASYONUNU BU YILDA DEVAM ETTİRDİ
Sömestr boyunca eğlence Park Afyon'da
YEREL

SÖMESTR BOYUNCA EĞLENCE PARK AFYON'DA
Patates üreticisi zararda
YEREL

PATATES ÜRETİCİSİ ZARARDA
Güreş Eğitim Merkezi yönetiminden Başkan Acar'a ziyaret
YEREL

GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETİMİNDEN BAŞKAN ACAR'A ZİYARET
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI