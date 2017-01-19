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Bodrum'da mobil vezne hizmete hazır



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi bir hizmeti daha vatandaşın ayağına getiriyor. Bodrum'da yaşayan vatandaşların, belediyeye gelmeden belediye ile ilgili tüm ödemelerini yapabileceği ve beyan sureti verebileceği mobil vezne aracı hizmete giriyor.

Yaşlı, engelli ya da zamanı kısıtlı vatandaşlar artık daha pratik, daha hızlı bir hizmetle belediyedeki işlerini kolayca halledebilecek. Mobil vezne aracının, öncelikli olarak vatandaşların ödeme noktalarına uzak olduğu yerlerde hizmet vermesi planlanıyor.

Bodrum Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü tarafından muhtarlarla iletişime geçilerek, ihtiyaçlar doğrultusunda yarımada genelinde bir güzergah planlaması yapılıyor. Planlanma tamamlandıktan sonra hizmete girecek olan araçta, nakit ödemenin yanı sıra kredi kartı veya banka kartlarıyla da ödeme yapılabilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon vatandaşların mağdur olmaması ve işlemlerini daha kolay yapabilmesi için aracın hazırlandığını ifade ederek, "Yarımada çok büyük. Bir ucumuz Mazı bir ucumuz Turgutreis. Bu coğrafyada yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve işlemlerini yapabilmesi için bu araç hazırlandı. Müdürlüğümüz planlamayı yaparak bir düzen dahilinde aracı görevlendirecek" dedi.

(EA-MB-Y)



19.01.2017 19:49:50 TSI

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