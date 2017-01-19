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Zabıta denetimleri sürüyor



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü'nde denetim çalışmaları yaptı. Denetimler sonucu tarihi geçmiş gıda ürünleri toplandı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bakkal, market ve süpermarketlerin raflarında bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederken ürünlerin saklama koşullarına uygun olup olmadığı konusunda da denetim yaptı. Yapılan sıkı kontroller sonucu son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplandı ve imha edilmek üzere tutanakla teslim alındı. Halkın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz koşulun önüne geçmek için denetimlerini tüm yarımada genelinde sıklaştıran ekipler kanunlara uymayan işletmelere de para cezası kesti.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri bu denetimlere yarımada genelindeki tüm bakkal, market ve süpermarketlerde devam edeceklerini belirtti.

(EA-MB-Y)



19.01.2017 19:50:31 TSI

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