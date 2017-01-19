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Sevi Evleri'nde kalan çocuklardan Başkan Yılmaz'a ziyaret

19 Ocak 2017 Perşembe, 21:40
Sevi Evleri'nde kalan çocuklardan Başkan Yılmaz'a ziyaret
Sevi Evleri'nde kalan çocuklardan Başkan Yılmaz'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da "Sevgi Evleri"nde kalan on beş çocuk kendilerinin kaleme aldıkları kitabı armağan etmek için Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı ziyaret etti.
Bolu'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan 'Sevgi Evleri'nde kalan on beş çocuk, kendilerinin kaleme aldığı "Tak tak ile lak lak" isimli kitabı armağan etmek ve nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Yaklaşık bir saat boyunca çocuklarla sohbet eden Alaaddin Yılmaz, miniklerin gelecekleri ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Ziyaret sonunda çocuklara satranç takımı hediye edildi.
(FC-İÇ)

19.01.2017 21:45:04 TSI
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