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Kütahya'da ödüllü kitap okuma yarışması

19 Ocak 2017 Perşembe, 22:32
Kütahya'da ödüllü kitap okuma yarışması
Kütahya'da ödüllü kitap okuma yarışması
- 'Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesiller Ödüllü Kitap Okuma Yarışması' adı verilen programla alakalı belediye ile sendika arasında protokol imzalandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Hüseyin Efe
Kamera : Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, belediye ve Eğitim-Bir Sen Kütahya Şubesi'nin işbirliği ile 'orta okullar ve liseler arası kitap okuma' yarışması düzenleniyor.
'Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesiller Ödüllü Kitap Okuma Yarışması' adı verilen programla alakalı belediye ile sendika arasında protokol imzalandı.
İmza töreninde konuşan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Kamil Uçan, "Yarışmanın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğiz.Yarışma ortaokul 5-6 sınıflar, ortaokul 7-8 sınıflar Liseler kategorisi olmak üzere toplam 3 kategoride düzenlenecek. Müracaatlar 31 Mart tarihine kadar devam edecek. Her kategoride dereceye giren ilk 3 öğrenciye altın ve bisiklet vereceğiz. Toplamda, Kütahya'mızı da simgelemesi açısından; her 3 kategoride de 43'er adet toplamda 129 adet bisiklet vereceğiz" diye konuştu.
Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da, "Öğrencilerimiz derslerinde başarılı olsun. Her öğrenci, her gün en az yarım sayfa kitap okumalı" diye konuştu.
Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Kamil Uçan, yarışmaya verdi destek sebebiyle Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na teşekkür etti.
Yarışması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da il genelinde düzenleneceğini belirten Uçan, başvuruların Eğitim-Bir-Sen'in internet sitelerinden yapılabileceğini ifade etti.
Konuşmaların ardından yarışmanın protokolü, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Kamil Uçan tarafından imzalandı.
Öğretmenevi'ndeki törene Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve okul müdürleri katıldı. (EFE)

19.01.2017 22:37:01 TSI
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