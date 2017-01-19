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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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TMO'dan Ege'de zeytinyağında lisanslı depoculuk araştırması

19 Ocak 2017 Perşembe, 23:13
TMO'dan Ege'de zeytinyağında lisanslı depoculuk araştırması
TMO'dan Ege'de zeytinyağında lisanslı depoculuk araştırması

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Zeytinyağında lisanslı depoculuk konusunda ihtiyaç ve talep belirlemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İzmir Şube Müdürlüğü tarafından Ege'nin zeytinyağı üreten il ve ilçelerinde araştırma başlatıldı. Uzmanlar ilk olarak Muğla'nın Milas ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü, Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) ve Ziraat Odası'nda görüşmelerde bulundu.
Toprak Mahsulleri Ofisi, zeytinyağında lisanslı depoculuk için ihtiyaç araştırması başlattı. TMO İzmir Şube Müdürlüğü uzmanlarından Ziraat Y. Mühendisi Başuzman Kazım Altan, Ziraat Y. Mühendisi Uzman Nizamettin Temli ve Ziraat Y. Mühendisi Teoman Örku Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın talimatıyla aralarında Milas'ın da olduğu Muğla ve Aydın'ın zeytinyağı üretilen ilçelerinde incelemelerde bulundu.
Milas'ta Tarım İlçe Müdürlüğü, MİTSO ve Ziraat Odası'nı ziyaret eden TMO uzmanları, lisanslı depoculuk için ihtiyaç ve talep durumunu belirlemek üzere görüşmeler yaparak not aldılar.
MİTSO'da Genel Sekreter Kazım Sarıoğlu ve Basın Danışmanı, Halkla İlişkiler Görevlisi Olcay Akdeniz ile görüşen uzmanlar Milas'ın ürün yapısı, zeytinyağı üretim kapasitesi, üretilen zeytinyağının depolama ve satış alışkanlıkları hakkında bilgi edinerek zeytinyağı için lisanslı depoculuğa ihtiyaç duyulup duyulmadığını, lisanslı depoculuk yapılması durumunda talep gelip gelmeyeceğine yönelik çeşitli sorular yöneltti.
Konuyla ilgili olarak edindikleri bilgiler için teşekkür eden TMO uzmanları daha sonra Yatağan, Çine ve Aydın'da lisanslı depoculuğa olan ihtiyaç ve talep durumunu saptamak üzere Milas'tan ayrıldı.
(ÇP-MB-Y)

19.01.2017 23:17:27 TSI
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