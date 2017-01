YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, görevine başladı

Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İl Müftüleri Kararnamesi ile Kütahya İl Müftülüğü görevine atanan Hüseyin Hazırlar, cübbe giyerek, görevine başladı.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar Yiğit, müftülük personeli, müftü yardımcıları, Kur'an Kursu öğretmenleri ve din görevlileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Kütahya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, şehrin manevi imarının öncüleri olmaya devam edeceklerini söyledi.



"Bizim görev alanımız gönüller dünyasıdır"



Hazırlar, "Başkanlığımız merkez teşkilatında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini ifa etmekteyken Kütahya İl Müftülüğü görevine atanmış bulunmaktayım. Öncelikle böylesine sorumluluğu ağır ancak şerefi çok büyük olan bu vazifeye şahsımı layık gören, bizlere güven ve itimat duyan bütün büyüklerimize en kalbi şükranlarımı sunmak istiyorum. Yüce Rabbimiz, bu kutlu vazifemiz esnasında bizleri bir an olsun istikametten ayırmam. Tevfik ve inayetini üzerimizden hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri kendi rızasına ulaştıracak amellere, Kütahyalı kardeşlerimize faydalı olacak hayırlı ve etkin hizmetlere hep birlikte muvaffak kılsın. Şu bir gerçektir ki; Diyanet İşleri Başkanlığımız günümüzde sadece yerel ölçekte değil aynı zamanda küresel ölçekte hizmet sunan bir kuruma dönüşmüştür. Başkanlığımız, sadece ülkemizi ve milletimizi değil, İslam dünyasını ve topyekün insanlığı ilgilendiren temel sorunlara dikkatleri çekmekte ve bunların bertaraf edilmesine yönelik adımlar atmaktadır. Bir taraftan toplumumuzu din konusunda doğru bir şekilde bilgilendirmeye, milletimizin manevi hayatını ve değerlerini diri tutmaya çalışırken, diğer taraftan milletçe birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirme bağlamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bir taraftan coğrafyamızdaki terör, şiddet, vahşet olayları karşısında sesini en yüksek düzeyde çıkararak milletimizin yardım elini mazlumlara, mağdurlara, çaresizlere ulaştırmakta, diğer taraftan her geçen gün insanlığı saran küresel kötülüklerle karşı bir iyilik hareketi olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Şüphesiz Başkanlığımızın bu hizmet anlayışı içerisinde din gönüllüleri olarak her birimize büyük görevler düşmekte, hepimizin omuzlarında ağır bir yük bulunmaktadır. Din gönüllüleri olarak bizler, her şeyden önce mesai methumunu bir kenara bırakarak her zaman milletimizin yanında, onlarla içe içe olmak durumundayız. Bizim görev alanımız gönüller dünyasıdır. Görevimizi ve sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirebilmek ve başarılı olabilmek için öncelikle 'gönül insanı' olabilmemiz, gönüllere girmemiz gerekir. Elbette gönüllere girebilmek için de gönüllü olmamız, işimizi severek yapmamız ve sadece rıza-i ilahi'yi amaçlamamız şarttır. Yaptığımız görevi ale'l-kle bir meslekten ziyade, haz aldığımız bir uğraşı, manevi kazancımıza kazanç katan Peygamberi bir miras olarak görmek zorundayız. Zira omuzlarımdaki ağır emanetin bize yüklediği sorumluluk bunu zorunlu kılıyor. Bizler, Yüce dinimiz İslam'ın rahmet yüklü mesajların' insanımıza aktarırken, milletimize din hizmeti sunarken Kuran ve Sünnet temelli bilgiden asla ayrılmaya. 14 asırlık dini gelenek ve tecrübemizi bir kenara bırakamayız" diye konuştu.



"Kütahyamızın asil evlatları en güzel hizmetlere layıktır"



Türk halkının kahramanlık ve asaletin ne demek olduğunu 15 Temmuz'da gösterdiğini ifade eden Müftü Hüseyin Hazırlar, "Tarih boyunca Müslümanların çoğunluğunun benimsediği İslam'ın ana yolundan kopamayız. Çağın ve insanlığın ortak birikimine duyarlı olma gerekliliğini asla göz ardı edemeyiz. Aynı zamanda bizler, aziz milletimizin her ferdine, her kesimine eşit hizmet anlayışımızdan taviz veremeyiz. Zira bizler, hizmetimizi her daim insan odaklı, kuşatıcı, birleştirici, bütünleştirici bir anlayış ve gayretin üzerine inşa etmek durumundayız. Nefret ettirici değil müjdeleyici; zorlaştırıcı değil kolaylaştıncı, aynştıncı değil bütünleştirici olmak, hikmetli bir dil kullanmak, hizmetimizin olmazsa olmazlarıdır. Bütün bu hususlari göz önünde bulundurarak, başta şahsım olmak üzere İl Müftülüğümüzün her kademesinde görev yapan bütün din gönüllüsü kardeşlerimle zihin birliği, gönül birliği, el birliği içerisinde ekip ruhuyla, birbirimizin görüş ve düşüncelerine değer vererek, saygı ve anlayış çerçevesinde hep birlikte nice hizmetler vereceğimizi ümit ediyorum. Zira Çanakkale'de, Sakarya'da, İstiklal Harbinde ve dahi 15 Temmuz'da varlığımıza ve değerlerimize hayasızca saldıranlar karşısında dünyaya kahramanlık ve asaletin ne demek olduğunu defalarca gösteren necip milletimiz her türlü fedakarlığı hak etmektedir. Bu topraklardaki varlığımızın tahkim edildiği Milli Mücadele' den milletçe muzaffer çıkmamızda önemli bir yeri, büyük bir payı olan Kütahyamızın asil evlatları en güzel hizmetlere layıktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni görevimizin şahsıma, güzel şehrimiz Kütahya'ya ve bütün din görevlisi kardeşlerirne hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bugüne kadar din, vatan, ezan, bayrak v. e bütün değerlerimiz için can veren aziz şehitlerimize, Kütahya'ya hizmet etme bahtiyarlığına erişip de ebediyete irtihal eden din görevlilerimize ve bütün geçmişlerimize Rabbimizden rahmet; hayatta olanlara sağlık ve hayırlı bir ömür diliyorum"ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Müftü Hazırlar'a cübbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar Yiğit tarafından giydirildi. Müftü Hazırlar, cübbesini giydikten sonra din görevlerinin tebriklerini kabul etti.

Öte yandan, Kütahya İl Müftü Vekili Veysel Kükrek, yeni müftü Hüseyin Hazırlar'a müftülük personeli adına bir buket çiçek takdim etti.



Müftü Hüseyin Hazırlar'ın biyografisi



"Hüseyin Hazırlar, 1975 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini aynı ilçede tamamladı. 1990 yılında hafızlığını bitirdi. 1996' da Dörtyol İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1997' de İmam-Hatip olarak memuriyet hayatına başladı. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Lisans eğitimini, 2004 yılında da yine aynı Üniversitede Yüksek Lisansını tamamladı. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde ihtisas eğitimini bitirdi ve Konya Ilgın' da Vaizlik görevine başladı. 2005-2008 yılları arasında Kahramanmaraş İli Nurhak İlçesinde, 2008-2012 yılları arasında Hatay İli Belen İlçesinde Müftülük görevlerinde bulundu. 2012-2014 yılları arasında Gaziantep İl Müftü yardımcısı olarak görev yaptı.2015-2017 yılları arasında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrşat Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Halen, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalında doktora çalışmasına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babası olup, Arapça ve İngilizce bilmektedir. Ayrıca 1999 yılında Suudi Arabistan 2000 yılında da Ürdün' de düzenlenen uluslararası hafızlık yarışmalarında ülkemizi temsil etmiştir." (EFE)



19.01.2017 23:50:30 TSI

