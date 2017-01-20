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Milas'ta Milli Eğitim Müdürü kariyer günlerinde öğrencilerle buluştu



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, öğrencilerle "Kariyer Günleri"nde bir araya geldi. Bal öğrencilere, eğitim alanında yönetici olmak için neler yapmaları gerektiği ve çalışma alanları hakkında bilgi aktardı.

Milas Şehit Murat İnci Ortaokul'nda eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik, meslekleri yakından tanımaları amacıyla "Kariyer Günleri" düzenleniyor.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal davet edildi.

Öğrencilere yönelik düzenlenen Kariyer Günleri'nin meslek seçimi aşamasında büyük kolaylıklar sağladığını ifade eden Bal, programın gerçekleşmesini sağlayanlara teşekkür ederek, eğitim alanındaki yöneticilik tecrübeleri hakkında öğrencilere bilgiler aktardı.

Program, öğrenciler tarafından sorulan soruların Bal tarafından cevaplandırılmasıyla son buldu.

(ÇP-MB-Y)



20.01.2017 07:38:07 TSI

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