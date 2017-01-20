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Kayak kursu açılıyor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kayak kursu açılacak.

Erzincan'da 2016-2017 Eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ve öğrencilerin 15 günlük tatile ayrılması ile birlikte, tatil döneminde öğrencilere kayak kursu verilecek. Açılacak olan Kayak kursu ile ilgili bilgi veren Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, "İl Müdürlüğü bünyesinde Kayak Temel Eğitim kursları 23-27 Ocak ve 30 Ocak 3 Şubat 2017 tarihlerinde hafta içleri Ergan Dağı Kayak Merkezinde yapılacaktır. Kursla ilgili katılım şartları çıkartılmış olup, ilimiz ve ilçelerimizdeki tüm okul müdürlüklerine gerekli duyurunun yapılması için Milli Eğitim Müdürlüğüne yazı gönderilmiştir" dedi. 6-17 yaş arası kız ve erkeklerin katılabileceği kursun kayıtlarının İl Müdürlüğünde yapılacağını belirten İl Müdürü Mumcu, "Kayıt için öğrenci veya velisi İl Müdürlüğümüzden alacağı başvuru formunu doldurarak kayıt formu arkasındaki doktor muayenesini yaptırdıktan sonra İl müdürlüğümüze evrakları teslim etmek zorundadır. Kursa katılım ücreti: Ulaşım ücreti (gidiş-dönüş), kurs öğretici ücreti, Teleski çıkış ücreti, kayak malzemeleri ve öğlen yemek ücreti olmak üzere günlük 50 TL olup, 5 günlük 250 TL 10 günlük ise toplam 500.00 TL'dir Ücretler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün Halk Bankası 05000065 nolu hesap numarasına yatırılacak 2 dekont alınacaktır.Kurs tarihleri süresince her gün İl Müdürlüğümüz önünden saat 09.00'da kayak tesislerine hareket edilecektir." şeklinde konuştu.

(FG-AA-Y)



20.01.2017 08:49:15 TSI

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