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Adana'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi

20 Ocak 2017 Cuma, 09:14
Adana'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi

ADANA (İHA) - Adana'nın Karataş, Pozantı, Yumurtalık, İmamoğlu, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Ocak Pazar günü, Karataş ilçesi Kemaliye Mahallesi 138, 129, 134, 109, 139, 141, 140, Hasan Şaş ve Bağlar sokaklar 08:30-12:00 saatleri arasında, Kemaliye Mahallesi 199, 113, 164, 198 ve Mutlu Dede sokaklar 13:00-15:00 saatleri arasında, Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi 08:00-17:00 saatleri arasında, Yumurtalık ilçesi Ayvalık, Haylazlı ve Deveciuşağı mahalleleri 09:30-15:00 saatleri arasında, İmamoğlu ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Sultan Mehmet, 462, 356, 463, 470, 489, 370, 465 ve 480 sokaklar 08:00-11:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Seyhan ilçesi Zeytinli ve Gökçeler mahalleleri ile Soda Tuz İşletmeleri, Sebat Tarım, Beyza, Arpağ Dayanıklı Tüketim, Şimşek Jenaratör, VSB Çiçekçilik, Akdeniz Otomotiv, Yıldırım Saç Metal, Ünkar Lojistik, Çimsa, Dönkasan, Man Servisi, Çukurova Petrol, Nurdamla Plastik, Özalpsan Plastik, Genel Sigorta, Aksa jeneratör, Akyem, Borusan Makina, Hasçelik, Alfa Tek Makina, Adanur Çelik, Naska Gıda, Dalpa, Çukurova UN, Maba Tarım, Eksim Plastik, Medeni Baskül, Güney Un ve KSG'ye 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Yüreğir ilçesi Vayvaylı, Kaşlıca, Güveloğlu, Çelemli, Çatalpınar, Akpınar, Belören, Kütüklü, Esenler, Yakapınar, Abdioğlu Cumhuriyet, Geçitli Cumhuriyet, Havraniye, Özler, Büyükkapılı, Herekli ve Eski Misis mahalleleri ile Vişne Madencilik, Akdeniz Madencilik, Hava Radar İstasyonu, TRT Verici İstasyonu, Reysaş Lojistik, Platsu Plastik, Sebat Tarım, Aksa Un, İpaş Boru, Asya Mermer, Undo Gıda ve Nato Dolum Tesisine 09:00-15:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Acıdere, Karşıyaka, Yürekli, Göztepe, Dağcı ve Müminli mahalleri ile Kürkçüler Cezaevi, Doğu Sanayi Sitesi, Çalık Grup, Ocak Grup, Kocabey Makine ve Özsa Mermer'e 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

20.01.2017 09:18:56 TSI
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