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Şoförler Odası Başkanı Özmeriç'ten Tatile Çıkacaklara Uyarı

20 Ocak 2017 Cuma, 09:24
Şoförler Odası Başkanı Özmeriç'ten Tatile Çıkacaklara Uyarı
Şoförler Odası Başkanı Özmeriç'ten Tatile Çıkacaklara Uyarı
- "Programı Aydın Havasına Göre Yapmayın"

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, karnelerin dağıtılması ile başlayacak yarıyıl tatilinde özel araçları ile tatile çıkacakları uyardı. Her ne kadar Aydın'da hava şartları uygun olsa da ülke genelinde ağır kış şartlarının devam ettiğini kaydeden Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Özel araçları ile tatile çıkacak olan hemşerilerimiz araçlarını mutlaka kış şartlarına uygun hale getirmeli ve araçlarında mutlaka zincir ve çeki halatı bulundurmalıdır" dedi.
Yarın karnelerin dağıtılması ile birlikte 06 Şubat'a kadar devam edecek olan yarıyıl tatilinde yolların her tatil başlangıcında olduğu gibi yoğunlaşmasının beklendiğini Kaydeden Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, kış şartlarında yağış ve buzlanmalar dolayısıyla yaşanabilecek kazalara karşı vatandaşları uyardı. Aydın'da üniversite öğrencileri hariç 798 okulda 175 bin 375 öğrencinin karne alıp tatile gireceğini bunun yanında ve 13 bin 30 öğretmen ve idari personel ile tatile girecek kişi sayısının yaklaşık 200 bin kişiye ulaşacağını kaydeden Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Ülke genelinde ise yaklaşık 18 milyon öğrenci 900 bin öğretmen tatile giriyor. 19 milyon öğretmen ve öğrencinin aynı anda tatile çıkması ile özellikle tatilin ilk ve son günlerinde yollarda ciddi bir yoğunluk olacaktır. Öğrenci ve öğretmenlerin yakınları ile birlikte nerdeyse 40 milyon kişinin tatilde yola çıkması öngörülüyor. Yaşanacak yoğunluğa bir de kış şartları eklendiğinde tüm sürücülerin her zamankinden daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz" dedi.
Gerek yoğun geçen bir dönem gerekse ülke ekonomisinin rahatlaması bakımından imkanı olan herkesin tatile çıkmasının milli ekonomiye de katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Seyahat etmek tatile çıkmak verimli çalışma için tatil dönemlerinde ciddi bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılarken özelikle özel otomobili ile yola çıkan vatandaşlarımız mutlaka araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmeli ve araçlarında zincir ve çeki halatı bulundurmalıdır. Aydın'da her ne kadar ağır kış şartları yaşanmasa da ülke genelinde hakim olan olumsuz hava ve yol durumlarına karşı hazırlıklı olarak yola çıkılmalı" diyerek tüm öğrenci ve öğretmenlerin iyi bir tatil geçirmesini diledi.
(İK)

20.01.2017 09:29:27 TSI
NNNN

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