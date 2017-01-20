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Yaralı doğanı Malazgirtli avcı kurtardı



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Adaksu köyünde sol kanadından yaralanan doğan, duyarlı avcı Nizamettin Yurdakul tarafından kurtarıldı.

Adaksu köyünde yaşayan avcı Nizamettin Yurdakul, evine giderken yol üzerinde yaralı doğan buldu. Yaralı doğanı alan avcı, aracıyla ilçe merkezinde bir veteriner kliniğe getirdi. İlçe merkezinden evine doğru giderken yol kenarında çırpınan kuşu gördüğünü belirten Nizamettin Yurdakul, "Aracımdan inip baktığımda, doğanın sol kanadından kan aktığını fark ettim. Baktım az ileride bir çakal duruyor. Yaralı doğan ile çakal belli ki bir birilerine saldırmışlar. Bu yırtıcı doğan kuşları, kurtlarla çakallarla kavga edecek güce sahiptirler. Bana zarar vermeyecek şekilde kuşu aldım ve arabamla veteriner hekime getirdim. Sağ olsun o da burada ilk müdahaleyi yaptı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Hastanesine göndereceğini söyledi. Biz avcılar her zaman avlanmayız. Böyle durumlarda da insanlık vazifemizi yaparız" dedi.

Doğana ilk müdahaleyi yapan veteriner hekim Baver Gündoğmuş ise, yaralı kuşun tedavisinin burada mümkün olamayacağını belirti. Gündoğmuş, "Avcımız bize bu yaralı doğanı getirdi. Gerçekten ciddi bir yara aldığını fark ettik. Belli ki yine kendisi gibi vahşi bir hayvanla mücadele etmiş. Bizde burada yaralı kuşumuza gerekli ilk müdahaleyi yaptık. Bu yırtıcı bir kuş olduğu için müdahale etmek çok zor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde bu tür yırtıcı kuşlara gerekli müdahaleyi yapacak teçhizat mevcut. Yarın sabah ilk iş bu yaralı kuşumuzu tedavi için Van'a göndermek olacaktır" ifadelerini kullandı. (VE-MSA-Y)



20.01.2017 09:35:01 TSI

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