YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Domuz eti kasabı Coşkun Can uyuşturucudan cezaevine girdi

Domuz eti kasabı Coşkun Can uyuşturucudan cezaevine girdi

- Domuz etinden değil uyuşturucudan cezaevine girdi



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Aydın'da kaçak olarak domuz eti ticareti yapan ve ekiplerin yaptığı baskınla yakayı ele veren C.C. uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.



Geçtiğimiz aylarda Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir depoda kaçak domuz eti ticareti yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri depoya baskın yapmış ve C.C'ye ait olduğu öğrenilen depoda tonlarca kaçak domuz eti ele geçirilmişti. Aydın merkez ve Türkiye'nin çeşitli illerine domuz eti satışı yaparken suçüstü yakalanan C.C., bir çok kez idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakılmıştı.



Aydın'a gündemine bomba gibi düşen domuz eti ticaretinin ardından C.C. kez de uyuşturucu ticareti ile gündeme geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir eve yapılan baskında C.C. ve arkadaşı M.A. ile birlikte gözaltına alındı. Daha önce uyuşturucu madde nedeniyle gözaltına alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenilen C.C., bu kez cezaevine girmekten kurtulamadı. C.C. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(MU-MB-Y)



20.01.2017 09:39:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER