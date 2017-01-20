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Maden işçilerinden Suriye'ye yardım eli



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - İç savaş mağduru Suriye'deki insanlara yönelik insani yardımlar devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi Tunçbilek Beldesi Maden-İş Sendikası Batı Anadolu Şubesi, işçilerden topladığı 31 bin 455 TL'yi kaymakamlık vasıtasıyla Kızılay'a gönderdi. Bu yardımlar Suriye'deki mazlum insanlara ulaştırılacak.

Maden İş Sendikası Batı Anadolu Şubesi tarafından işçilerden toplanan 31 bin 455 TL tutarındaki para, Kaymakamlık vasıtasıyla Suriye'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere Kızılay'a gönderildi.

Temsili çek takdimi için Kaymakamlık toplantı salonunda tören düzenlendi.

Kaymakam Yüksel Kara başkanlığındaki törende Belediye Başkanı Mustafa Güler, belde belediye başkanları, GLİ Müessese Müdürü Mustafa Çokuslu, Maden İş Sendikası Batı Anadolu Şube Başkanı Yusuf Yaman, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.

Temsili çeki Kaymakam Kara'ya takdim eden GLİ Müessese Müdürü Mustafa Çokuslu ile Maden İş Sendikası Batı Anadolu Şube Başkanı Yusuf Yaman, maden işçilerinin her zaman mazlumun yanında olduğunu söylediler.

Maden İş Sendikası Batı Anadolu Şube Başkanı Yusuf Yaman, "Maden işçilerinden topladığımız bu yardımlar inşallah o mazlum insanların sıkıntılarının giderilmesinde katkısı olur" diye konuştu.

GLİ Müessese Müdürü Mustafa Çokuslu, ne zaman bir yardım talebi söz konusu olduğunda maden işçilerinin örnek bir tavır sergilediğini söyleyerek, "Bundan sonra da maden işçilerimizin bu hassasiyeti devam edecektir" dedi.

Kaymakam Yüksel Kara da duyarlı davranışlarından dolayı maden işçileri ve yöneticilerine teşekkür ederek, "Yapılan bu yardımlar Kızılay vasıtasıyla mazlum insanlara ulaştırılacak. GLİ ve Maden İş Sendikamıza bu duyarlılıkları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Suriye'ye yardım konusunda Tavşanlı önemli görevler yerine getirdi. İnşallah bu yardımları sürdürelim" dedi. (Tİ - EFE)



20.01.2017 09:53:11 TSI

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