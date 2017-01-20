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TEOG'ta dereceye girenlere bisiklet



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Türkiye geneli yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) sonucunda 500 ham puan alarak birinciler arasında yer alan Hataylı Aslı Ağırtaş ile 1 yanlış yaparak dereceye giren İlkay Çalışır'a bisiklet hediye edildi.

Bisikletlerin teslim edildiği törende konuşan etüt merkezinin müdürü Rahmi Yorulmaz, her zaman için başarıyı hedeflediklerini belirterek, Hatayımızın eğitim için oldukça önemli olan bu başarıdan dolayı öğrencilerimizi, aileleri, emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor" dedi.

(BGY-Y)



20.01.2017 10:00:12 TSI

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