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Erzurum'da "Geleceğimiz için Ailece El Ele Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi



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ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde düzenlenen "Geleceğimiz için Ailece El Ele Projesi' kapsamında Köprüköy ilçesi ve Yağan beldesinde kadınlara yönelik bilinçli tüketim ve çocuklarda ergenlik konularında eğitim programı düzenlendi.

Köprüköy ve Yağan Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonlarında düzenlenen eğitim programına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Köprüköy Sosyal Yardımlaşma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mustafa Dağdemir, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlbaş, burada yaptığı konuşmada eğitimin önemine değinerek, projenin öneminden bahsetti.

Eğitim faaliyetlerinin toplumun gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan İlbaş, '' Projeyle gelişim imkanı bulamayan aileler sosyal, kültürel, eğitsel, sanatsal ve mesleki faaliyetler bağlamında psikolojik destek hizmetleri yoluyla güçlendirilecek. Kadınlarımıza yönelik çeşitli eğitimler düzenlenecek. Projede emeği geçenlere ve Köprüköy Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

Proje Koordinatörü Süleyman Tanas, projeyle ilgili bilgi paylaşımında bulunarak, projenin Hınıs, Çat ve Köprüköy ilçelerinde hayata geçirildiğini ifade etti.

Projenin kadınların gelişimi açısından önemine değinen Tanas ''Aile içi sağlıklı iletişim yollarının benimsenerek, hayata farklı bir pencereden bakmalarını sağlamak amacıyla kadınlarımıza aile içi iletişim, okuma yazma, çocuk bakımı, hijyen gibi konuların yanında kadınların sosyal ve kültürel alanda geliştirilebilmeleri için yöreye uygun bilgisayar destekli mesleki eğitim kurs odaları oluşturularak, aile bütçelerine katkıda bulunmaları sağlanacaktır. Köprüköy Kaymakamlığımız ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma müdürümüz Mustafa Dağdemir'e ve ekibine teşekkür ediyorum " diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu ve Tüketiciyi Koruma Derneği Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, bilinçli tüketim konusunda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli sosyal çalışmacı Aynur Gülümser de çocuklarda ergenlik konularında eğitim verdi.

(ERZ-Y)



20.01.2017 10:00:15 TSI

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