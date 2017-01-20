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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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33 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

20 Ocak 2017 Cuma, 09:58
33 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

AYDIN (İHA) - Muğla merkezli olarak aralarında Aydın'ın da bulunduğu 8 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 33 emniyet mensubunun yakalanması için operasyon başlatıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla merkezli olarak aralarında İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir olmak üzere 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen şube müdürü, emniyet amiri, komiser ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 33 emniyet mensubunun yakalanması için Muğla TEM Şube Müdürlüğü'nce operasyon başlatıldı.
(MB-Y)

20.01.2017 10:03:16 TSI
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