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Kepçede Ölümüne Yolculuk

20 Ocak 2017 Cuma, 10:00
Kepçede Ölümüne Yolculuk
Kepçede Ölümüne Yolculuk
- Tehlikeyi Aldırmadan Karayolunda Böyle Seyrettiler

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Türkiye'de her gün onlarca kişi trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesine yüzlerce kişinin de sakatlanmasına rağmen yaşanan acı olaylardan hiç ders almıyoruz. Aydın'da karayolunda seyir halinde olan bir iş makinesinin kepçesine iki kişinin ölüme meydan okurcasına yolculuğu objektiflere bu şekilde yansıdı.
İlginç ve bir o kadar da tehlikeli yolculuğun görüntüleri Aydın Efeler İlçesinde kaydedildi. Aydın-Muğla karayolu üzerinde seyir halinde olan bir iş makinesinin kepçesine binen iki kişi tehlikeye aldırış etmeden kepçe içinde ayakta yolculuk yaptılar. Trafik yoğunluğunun da oldukça fazla olduğu karayolunda ne iş makinesinin operatörü ne de kepçede yolculuk yapan işçiler ölüme meydan okurcasına yolla böyle devam ettiler.

Kazaların Yüzde 90'ı Kurallara Uymamaktan Kaynaklanıyor

TÜİK verilerine göre Türkiye'de son bir yılda 183 bin 11 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Ülkemiz karayolu ağında bir yılda toplam 1 milyon 313 bin 359 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 130 bin 348 adedi maddi hasarlı, 183 bin 11 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %75'i yerleşim yeri içinde %25'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Bu kazalar sonucunda 7 bin 530 kişi öldü, 304 bin 421 kişi yaralandı. Meydana gelen 183 bin 11 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 3 bin 831 kişi kaza yerinde, 3 bin 699 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 48,8'i, yaralanmaların
yüzde 67,3'ü yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 51,2'si yaralanmaların ise yüzde 32,7'si yerleşim yeri dışında oldu.
(OD-İK)

20.01.2017 10:04:38 TSI
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