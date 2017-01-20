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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Ilıcalı: "Kafamın yatmadığı bir şeye asla evet demem"

20 Ocak 2017 Cuma, 10:01
Ilıcalı: "Kafamın yatmadığı bir şeye asla evet demem"
Ilıcalı: "Kafamın yatmadığı bir şeye asla evet demem"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, anayasa çalışmalarını değerlendirmek üzere konuk olduğu televizyon programında oylama sürecinde yaşananları anlattı. Ilıcalı, birinci tur oylamalarında çıkan sonuçların 2'inci tur için bir gösterge olduğunu söyledi.
Kritik günlerin ve hareketli dakikaların yaşandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, anayasa değişikliği için 18 maddenin oylanmasının ardından 2'inci tura geçildi. Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konuk olduğu televizyon programında hem oylamanın 1'inci turunda yaşananları hemde 2'inci tur için değerlendirmelerde bulundu.
"TBMM'ye Yakışmayan Görüntüler Oldu"
Birinci tur oylamaları sırasında yaşananların hoş olmadığını belirten Ilıcalı "Biz 79 milyonu temsil ediyoruz. Mecliste 4 grup var, bu 4 grubu da milletimiz seçti. Muhalefetin iç tüzükten kaynaklanan muhalefet etme hakkı var elbette ama bunu belli standartta yapmak lazım. Kürsü işgalleri, oylamayı engelleme, oy kullanırken içeri girip telefonla görüşmek bunlar hoş olmayan görüntüler. 2023 hedefleri arasında ilk 10 ekonomiye girmek olan bir ülkeye yakışmayan olaylar yaşndı." diye konuştu. Muhalefetin ikinci turda daha farklı stratejiler geliştireceğini söyleyen Ilıcalı" İkinci turun, daha sakin ve nezaket içinde geçeceğini umuyorum. Ama muhalefet toplanıp strateji geliştiriyor. Mesela bir ara toplandılar geciktirme, düşünerek oy kullanma, kürsüyü işgal etme gibi stratejiler geliştirdiler." dedi.
"Ben Kafamın Yatmadığı Bir Şeye Evet Demem"
Muhalefetin rejim değişikliği ile ilgili yaptığı eleştirilere "Ben kafamın yatmadığı hiçbir şeye evet demem. Bu maddeleri defalarca okudum. Anayasa komisyonunun, komisyon üyesi olmadığım halde çalışmalarına katıldım. Genel kurulun her saniyesinde, başlamasından bitişine kadar bulundum. Muhalefeti, iktidarı dinledim ve rejim değişikliği adına hiçbir şey göremedim." şeklinde cevap veren Ilıcalı, bu eleştirileri yapanların iktidar olamayacakları konusunda kaygıları artınca paniklediklerini ve anayasa çalışmalarını kafa karıştırarak engellemeye çalıştıklarını belirtti. Oylanan 18 maddede rejim değişikliğine yönelik tek bir kelimenin olmadığını vurgulayan Ilıcalı "MHP'nin değişikliğe bukadar destek vereceğini ummuyorlardı. Nasıl olsa bunlar 330 oy bile alamazlar diye düşündüler. Oylar arttıkça tansiyon yükselmeye başladı." diye konuştu.
"Yürütme ile Yasama Kesin Bir Şekilde Ayrılmış Olacak"
Program sunucusunun "Yapılan anayasa değişikliğinin kabul edilmesi durumunda parlamentonun geri planda kalacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hayır, asla" şeklinde cevap veren Ilıcalı " Parlamentonun görevi yasa yapmak değil mi? Bugünkü parlamenter sistemde millet meclisi oluşuyor, millet meclisi içinden yürütme çıkıyor. Yürütme kanun tasarısını hazırlıp getiriyor, yasama organı orada yasayı çıkarıyor. İktidar partisinin getirdiği yasa tasarısının çıkmadığı bir durum olmamıştır. Bazende yoğunluktan falan millettvekillerimiz çıkardığımız yasaları çok ayrıntılı bilemiyor. Bu değişiklik ise diyor ki; senin görevin yasa yapmak. Milletvekili olarak ülkenin menfaatine yasalarla mesaini geçir. Yürütme ile yasama kesin bir şekilde ayrılmış oluyor." dedi.
"OHAL Referanduma Engel Değil"
Olağanüstü Hal Dönemi devam ederken referandumun yapılmasının nasıl olacağı konusunda yöneltilen soruya Ilıcalı "OHAL terörün bitirilmesi için çok önemli bir uygulama. Bugün milletimiz için OHAL'in bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Memleketin bölünmez bütünlüğünden yana, ülke menfaati için çalışan insanlar OHAL 'den nasıl bir zarar görebilir. OHAL Güvenlik güçlerimizin daha pratik hareket etmesi, daha hızlı sonuç alması için devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz Reina saldırganını bu şekilde verilen yetkilerden yararlanarak nefes kesen bir operasonla sağ yakaladılar. Referandum zaten Nisan ayında yapılacak. O zaman OHAL'in süresi bitmiş oluyor. Duruma göre tekrar uzatılması da sözkonusu olabilir, ancak referandum süreciyle OHAL'İ karıştırmak yanlış olur. Bu süreç tamamen teröre yönelik bir süreç." cümleleriyle yanıt verdi.
Referandumla birlikte 2019 yılında Türkiye'nin çok verimli bir yönetime kavuşacağını söyleyen Ilıcalı "Bu tarihi bir an. Bende 26'ıncı dönem milletvekili olarak bu değişiklikte imzam olacağı için kendimi şanslı sayıyorum." diye belirtti.
(ERZ-Y)

20.01.2017 10:03:38 TSI
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