YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Marmaris'te jandarma 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Marmaris'te jandarma 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde Jandarma kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 buçuk kilogram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan G.K ile yabancı uyruklu D.C isimli kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri , yaptıkları çalışma neticesinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir otomobili sabaha karşı Çetibeli Jandarma Noktası'nda durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajda poşete gizlenmiş halde 1 buçuk kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan jandarma otomobilde bulunan G.K. (30) ve İngiliz uyruklu D.C (65) isimli kadını gözaltına aldı. Şüphelilerin karakoldaki ifadelerinin ardından bugün adliye sevk edilmesi bekleniyor.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(VE-MB-Y)



20.01.2017 10:10:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER