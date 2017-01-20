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Sağlıkçılar ikinci dönüşümün kendi lehlerine olmasını istiyor

20 Ocak 2017 Cuma, 10:06
Sağlıkçılar ikinci dönüşümün kendi lehlerine olmasını istiyor
Sağlıkçılar ikinci dönüşümün kendi lehlerine olmasını istiyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, sağlıkta ikinci dönüşümün sağlık çalışanlarının lehine olması gerektiğini belirtti.

Sağlık-Sen'in sağlık çalışanlarının haklı taleplerini gündeme getirdiğini, takibini yaptığını ve çözüme kavuşturduğunu belirten Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, "Özellikle bütün sağlık çalışanlarını ilgilendiren yıpranma payı, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, emekli maaşlarının yükseltilmesi, çalışma şartlarının düzeltilmesi ve ek istihdam yapılması, sözleşmelilerin kadroya alınması gibi taleplerimizi her platformda dile getiriyor ve çözüm için mücadele ediyoruz. Genel Başkanımız Metin Memiş, Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ'ı ziyaretlerinde bu yöndeki taleplerimizi dile getirmiş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde sendikamızın programında bütün sağlık çalışanlarının 5 yıllık hizmetine 1 yıl yıpranma payı verileceği sözünü hatırlatmıştı. Sayın Bakan da taleplerimizi bildiğini ve olumlu baktığını, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirecek, mali ve özlük haklarını düzeltecek çalışmaların hayata geçmesi için çalışacağını söylemişti. Bu taleplerimizi son olarak Genel Başkanımız Metin Memiş, Teşkilat Eğitim Programları'nda dile getirmişti. Sağlık Bakanımız Sayın Akdağ'ın bakanlığın çalışmalarıyla ilgili gerçekleştirdiği toplantıdaki açıklamaları taleplerimizin takibi ve çözümü açısından önemsiyor ve bir an önce hayata geçmesine yönelik isteğimizi tekrar dile getiriyoruz. Sayın Bakanımız, bütün sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını düzeltmenin, sağlıkta dönüşüm programının ikinci fazında kendisinin en önemli hedeflerinden olduğunu ifade etmiştir. Taleplerimizin karşılanmasına yönelik olumlu bulduğumuz bu açıklamanın sağlık çalışanlarının yüzünü güldürmesi için, Sayın Bakanın konuşmasında yer alan Öözellikle sağlık çalışanlarının emeklilik maaşlarının artırılması ve yıpranma payının verilmesi'nin hayata geçmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanımız konuşmasında kendi fikrini belirtmekle birlikte Maliye Bakanlığı'nın ağırdan aldığına işaret etmektedir" dedi.

"Kazanıma dönüşene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"
Kalkınan ve büyüyen Türkiye'nin temel ihtiyaçlarından birisinin kamu görevlilerinin mali haklarının düzeltilmesi olduğuna işaret eden Karaer, şöyle konuştu: "Kamu görevlilerine yönelik yapılacak her iyileştirme, doğrudan ekonomiye katkı sunacak, çarkların dönmesini sağlayacaktır. Maliye Bakanlığına çağrımız; Sağlık Bakanımızın ve bizim bu yöndeki taleplerimize karşılık vermeleri ve en kısa sürede hayata geçirmeleridir. Bunun yanı sıra, sağlıkta birinci dönüşümün destansı başarısının arkasında destansı bir çalışmayla bu dönüşüme destek veren sağlık çalışanlarının olduğu unutulmamalıdır. Artan iş yükü ve artan vatandaş memnuniyetine karşılık, sağlık çalışanlarının istihdamında aynı oranda bir artış olmamış, mali ve özlük haklarında iyileştirme sağlanmamıştır. Birinci dönüşümdeki başarının sürdürülebilirliği ve İkinci dönüşümün başarısı için sağlık çalışanlarının yıpranma payı, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, emekli maaşlarının artırılması, sözleşmeli statüdeki bütün sağlık çalışanlarının kadroya alınması ve ek istihdam yapılması gerekmektedir. Sağlık-Sen olarak bütün taleplerimizin arkasındayız ve kazanıma dönüşene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"
(MB-Y)

20.01.2017 10:11:44 TSI
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