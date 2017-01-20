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İzmir'in kızları ikinci yarıda tüm maçları kazanmak istiyor

20 Ocak 2017 Cuma, 10:07
İzmir'in kızları ikinci yarıda tüm maçları kazanmak istiyor
İzmir'in kızları ikinci yarıda tüm maçları kazanmak istiyor

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol (TKBL) 1. Liginde mücadele eden Bornova Beckerspor'un Baş Antrenörü Olcay Orak, ligin ilk devresi hakkında açıklamalarda bulunarak, "Şuan ki hedefimiz, önümüzdeki 19 maçın tamamını kazanarak ligi yine lider bitirmek" dedi.
Türkiye Kadınlar Basketbol (TKBL) 1. Liginde mücadele eden Bornova Beckerspor, ligin ilk devresini lider tamamladı. Bornova Beckerspor'un Baş Antrenörü Olcay Orak ise ligin ilk devresini değerlendirdi. Ligin ilk devresinde gerçekleştirilen 19 maçta yalnızca iki mağlubiyet ile ligi lider tamamladıklarını ifade eden Bornova Beckerspor Baş Antrenörü Olcay Orak, hedeflerinin önlerindeki 19 maçı kazanmak olduğunu söyledi. Orak, "19 maç sonunda İzmit Belediyespor ve Mersin Üniversitesine karşı aldığımız iki deplasman mağlubiyeti ile ligi tamamladık. Mersin Üniversitesi maçını, genel bir konsantrasyon probleminden dolayı bir sayı ile, İzmit maçını ise 10 sayı ile kaybettik. Genel tabloya baktığımızda aslında istediğimiz yerdeyiz, ligi lider olarak bitirdik. Bu iki mağlubiyeti almamış olmak bizi daha da kuvvetlendirirdi; ama yapacak bir şey yok. Şuan ki hedefimiz, önümüzdeki 19 maçın tamamını kazanarak ligi yine lider bitirmek" dedi.
Öte yandan Bornova Beckerspor, Aysun Yararbaş, Halime Uykan ve Gonca Karataş ile yollarını ayırırken, Duygu Fırat ve Gülşah Akkaya'yı renklerine bağladı. Transferlerden memnun olduğunu ifade eden Olcay Orak, şöyle devam etti:
"Transfer ettiğimiz 2 isim de süper ligin tecrübeli oyuncuları. Senelerden beri birçok zorlu maçta oynamış başarılı oyuncular. Bizim takımımıza da yürüdüğümüz şampiyonluk yolunda çok ciddi katkılar vereceklerini düşünüyorum."
(HG-Y)

20.01.2017 10:12:29 TSI
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