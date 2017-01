YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çocuklara yarı yıl hediyesi Bilecik Belediyesi'nden

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek olan çocuklara birbirinden güzel çocuk sinemasını ücretsiz olarak sunacak.

Kültür ve Sanat Şehri Bilecik'te şu ana kadar birbirinden güzel etkinlik ve programı Bileciklilerle buluşturan Bilecik Belediyesi, 15 günlük tatile girecek olan çocukların keyifle izleyeceği 17 adet çocuk sinemasını hediye ediyor. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 21 Şubat Cumartesi günü başlayacak olan çocuklara sinema keyfi, 5 Şubat Pazar günü sona erecek. Ücretsiz olarak sunulacak çocuk sinemaları her gün 15.00 ve 17.00 saatleri arasında çocuklarla buluşacak.



17 adet sinema oyunu

Çocuklar 15 tatilde sırasıyla; Leylekler, Kayıp Balık Dori, En Süper Kahramanlar, Süper Papağan, Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı, Buz Devri 5, Robinson Cruse, Pırdino, Angry Birds, Pokemon Th Movie, Köstebekgiller, Zootopia, Kung Fu Panda 3, Kahraman Miçolar, Çılgın Dostlar, İyi Bir Dinazor, Alvin ve Sincaplar 4 adlı sinemaları keyifle izleme imkanı bulacaklar.



''Tüm gayretimiz çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesidir''

Belediye Başkanı Selim Yağcı, yarıyıl tatilinde Bilecik Belediyesi tarafından çocukların beğenisine sunulacak olan etkinlikle alakalı yaptığı açıklamada, ''Bilecik Belediyesi olarak, bizler eğitim ve çocuklarımıza yönelik hizmet ve yatırımlara çok önem veriyoruz. Çocuklarımız gerçekten de bizlerin teminatı ve ışık kaynağı. Bizler, onları ne kadar iyi yetiştirirsek ve onları ne kadar sevindirirsek en güzel işi yapmış olduğumuza inanırız. Artık Bilecik Belediyesi olarak her yarıyıl tatilinde çocuklarımıza ücretsiz sinema keyfini güzel bir gelenek haline getirdik. Bununla birlikte çocuklarımız, diğer zaman dilimlerinde de her pazar günü Kültür ve Kongre Merkezimizde ücretsiz tiyatro oyunları ile buluşmaya devam ediyor. Bizler çocuklarımız ve Bileciklilerin en güzel hizmetlere layık olduğunu düşünüyoruz ve bu anlamda daha güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.

