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Şampiyon kızlardan Kaymakam Alibeyoğlu'na ziyaret



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA)  Bitlis'te düzenlenen turnuvada birinci olan Güroymak Ortaokulu öğrencileri, Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Öğrencilerle tanışıp ilerde ne olmak istedikleriyle ilgili bilgi alan Kaymakam Alibeyoğlu, kısıtlı imkânlarla il birincisi olmalarından dolayı öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi. Alibeyoğlu, "Sporculara gereken desteği vereceğiz. Elde etmiş olduğunuz bu başarıdan dolayı sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Bu başarınızı sadece spor alanında değil, derslerinizde de göstermenizi istiyorum. Sizler Güroymak ilçemiz adına başarı elde etmiş bulunmaktasınız. Bundan sonra bölge müsabakasında devam edeceksiniz. Sizlerin başarısı için her türlü desteği vereceğiz. Geleceğiniz için çok çalışmanız gerekir. Birer doktor, hâkim veya savcı olmanız, çok çalışmaktan geçer. Bu çalışma heyecanını sizlerde görüyorum. Bu vesile ile tekrar sizleri, öğretmenlerinizi, ailelerinizi ve okul idarecilerinizi kutluyorum" dedi.

Güroymak Yıldız Kızlar Voleybol Takımı öğrencileri de, Kaymakam Alibeyoğlu'nun kendilerini ağırlayıp destek vermesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bizlerde ilçemiz adına bölge birinciliği kazanma sözünü veriyoruz" dediler.

(GO-MSA-Y)



20.01.2017 10:20:07 TSI

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