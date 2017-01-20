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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Hastane personeli tiyatroda buluştu

20 Ocak 2017 Cuma, 10:18
Hastane personeli tiyatroda buluştu
Hastane personeli tiyatroda buluştu

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa İlçe Devlet Hastanesi personelleri 'Ayyar Hamza' adlı tiyatro oyununda buluştu.
Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen 'Ayyar Hamza' adlı tiyatro oyununa Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu başta olmak üzere hastane personelleri katıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri bünyesinde il genelinde birçok yerde tiyatro gösterisi gerçekleşirken, bu sefer ise hastane personellerine moral olması amacıyla Fatsa'da sergilendi.
Çok beğenilen 'Ayyar Hamza' adlı tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı. Tiyatro sonrası bir açıklama yapan Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu, "Hastane personelimize moral amaçlı bir tiyatro etkinliği düzenledik. Gerçekten katılım güzel oldu. Ayyar Hamza adlı tiyatro gösterisini izledik ve çok beğendik. Bizlere bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
(AA-SLH-Y)

20.01.2017 10:20:16 TSI
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