Kepez 2016'da 5 bin kalbi dinledi

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, sağlık TIR'ı ile 2016 yılında yaklaşık 5 bin vatandaşa kalp sağlığı taraması gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi, 2016 yılında sağlık TIR'ı ile mahallelere gerçekleştirdiği kalp sağlığı taramalarında 5 bin vatandaşın kalbini dinledi. Risk unsurları taşıyan vatandaşların randevuları oluşturularak hastanelere sevki gerçekleştiriliyor. Kepez'de sağlık alanında yapılan büyük yatırımların yanı sıra belediye eliyle gerçekleştirilen evde sağlık hizmeti ve sağlık taramaları, Türkiye'de ilklerin bulunduğu geniş kapsamlı bir hizmet sunuyor.

İlçenin değişip gelişmesinin yanı sıra sağlık alanında vatandaşların ayağına hizmet götüren Kepez Belediyesi, düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği sağlık taramalarına 2009 yılından bu yana ara vermeden devam ediyor. Her yıl daha fazla vatandaşa sağlık hizmeti ulaştırmayı amaçlayan sağlık ekipleri, Kepez'in 66 mahallesini belediyenin tam donanımlı sağlık TIR'ı ile gezerek risk taşıyan vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde gerçekleşen taramalarda tedavi ve önlem gerektiren vakalar hastaneye sevk edilerek olası risklerin önüne geçiliyor.



Hizmet vatandaşın ayağına gidiyor

Kepez Belediyesi sağlık ekipleri ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı ile Kepez'in mahallelerini gezen sağlık TIR'ında hemogram, tansiyon ölçümü, biokimya ve EKG testleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşların kalp ritimleri ve test sonuçları göz önünde bulundurularak alınan sonuçlar doğrultusunda gerekli görülen hastalara randevu oluşturularak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ediliyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Eğitim Araştırma Hastanesi'yle yaptığımız işbirliği sayesinde sağlık hizmetini, vatandaşlarımızın ayağına getirdik. Sağlığın her alanında hizmetlerimiz devam ediyor" dedi.



8 yılda 40 bin kişi

Göreve geldiği 2009 yılından bu yana yaklaşık 40 bin kişiye ulaşan sağlık taramalarıyla vatandaşa daha güzel bir hayat armağan etmek istediklerini ifade eden Tütüncü, on binlerce kişiye ulaşan sağlık TIR'ının yanı sıra dev yatırımlarla Kepez'i sağlığın da merkezi yapmayı amaçladıklarını söyledi. Aynı zamanda ilaç ve tıbbı medikal malzemeleri de karşılayarak, ihtiyaç sahibi vatandaşa sahip çıkan Kepez Belediyesi, sağlık alanında hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

