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Bulanık'ta 'Meslek Tanıtım' semineri

20 Ocak 2017 Cuma, 10:28
Bulanık'ta 'Meslek Tanıtım' semineri
Bulanık'ta 'Meslek Tanıtım' semineri

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik 'Meslek Tanıtım' semineri düzenlendi.
Bulanık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin çeşitli meslek gruplarını daha yakından tanımak, mesleklerin avantaj ve dezavantajlı yönlerini birinci elden duyma imkânlarını sağlamak amacıyla seminer düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, şube müdürleri Metin Aral ve Yalçın Tunçel, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Bulanık Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Ayşe Zırhlı ve psikolog Nurten Türk, katılımcılara mesleklerini tanıtan birer sunum yaptılar.
Okul Müdiresi Yelda Olgun, seminerler sonunda öğrencilerin geleceklerine ışık tutan ve onları meslekler konusunda aydınlatan katılımcılara teşekkür etti.
(MSA-Y)

20.01.2017 10:32:30 TSI
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