YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eskişehir yeni güne karla uyandı

Eskişehir yeni güne karla uyandı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti tekrardan beyaza bürüdü.

Tüm yurtta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, Eskişehir'de dün gece geç saatlerde etkisini gösterdi. Bir süredir soğuk havanın hakim olduğu kentte sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar ve karne almak için okullarına gidecek olan öğrenciler dışarı çıktıklarında kar manzarası ile karşılaştı. Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı sonrasında cadde ve sokaklar tekrar beyaz örtü ile kaplandı.

Öte yandan yağışların aralıklarla süreceği bildirildi.

(KA-KÇ)



20.01.2017 10:34:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER