20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TARSİM'den bilgilendirme toplantısı

20 Ocak 2017 Cuma, 10:30
TARSİM'den bilgilendirme toplantısı
TARSİM'den bilgilendirme toplantısı

(Fotoğraflı)

Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesindeki çiftçilere Devlet Destekli Tarım Sigortaları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Ahlat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından Ahlat YBO'nun konferans salonunda düzenlenen toplantıya Ahlat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nihat Keskin, TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdal Doğan, Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ve Ahlatlı çiftçiler katıldı. Çiftçileri tarım sigortaları hakkında bilgilendiren TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdal Doğan, TARSİM'in yeni yılda tüm Türkiye'de buğday ürününde ilçe bazlı kuraklık verim sigortasının uygulanmaya alındığını söyledi. 2017 yılında yeni uygulamaların hayata geçtiği, bu uygulamalardan birinin de üreticilerin merakla beklediği İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası olduğunu belirten Müdür Doğan, "Değişen iklim şartları, frekansı ve şiddeti artan doğal afetler ve riskler nedeniyle tarımsal faaliyetler son yıllarda önemli ölçüde etkilenmekte ve TARSİM üreticiler için giderek önem kazanmaktadır. Başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı olmak üzere ilgili tüm tarafların kıymetli destekleri ile hayata geçirilen yeni uygulama ile üreticilerimiz, buğday ürününü, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinin yol açtığı verim kaybına karşı güvence altına alabiliyor. Kuraklık sigortasında buğdayda dane, tohumluk ve sap unsuru teminat kapsamında olup, poliçe priminin yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor ve aynı zamanda çeşitli indirim imkanları da sunuluyor. Üreticilerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olduktan ya da kayıtlarını güncellemelerinin ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla kolaylıkla başvuruda bulunabilirler. Tarım sigortasının bir an önce yaptırılması çağrısında bulunuyor ve uygulamanın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.
Müdür Doğan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlıklarına karşı da 2017 yılı içerisinde çiftçilerin sigorta yaptırabileceklerini söyledi.
(SAD-MSA-Y)

20.01.2017 10:35:09 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Tatvan'da karne sevinci
YEREL

TATVAN'DA KARNE SEVİNCİ
Bitlis'te karne sevinci
YEREL

BİTLİS'TE KARNE SEVİNCİ
Adilcevaz'da karne sevinci
YEREL

ADİLCEVAZ'DA KARNE SEVİNCİ
Adilcevaz'da buğday yüklü tır devrildi
YEREL

ADİLCEVAZ'DA BUĞDAY YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
Belediye personellerine eğitim
YEREL

BELEDİYE PERSONELLERİNE EĞİTİM
Güroymak'tan Suriyelilere yardım
YEREL

GÜROYMAK'TAN SURİYELİLERE YARDIM
Şampiyon kızlardan Kaymakam Alibeyoğlu'na ziyaret
YEREL

ŞAMPİYON KIZLARDAN KAYMAKAM ALİBEYOĞLU'NA ZİYARET
Borç aldığı 7 çeyrek altınla iş yeri açtı
YEREL

BORÇ ALDIĞI 7 ÇEYREK ALTINLA İŞ YERİ AÇTI

Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
Vali Çınar'dan tekstil atölyesine ziyaret
YEREL

VALİ ÇINAR'DAN TEKSTİL ATÖLYESİNE ZİYARET
Bitlis EMITT Fuarı'na katılacak
YEREL

BİTLİS EMITT FUARI'NA KATILACAK
Kaymakam Özkan ve Başkan Aksoy'dan JÖH'e taziye ziyareti
YEREL

KAYMAKAM ÖZKAN VE BAŞKAN AKSOY'DAN JÖH'E TAZİYE ZİYARETİ
Vali Çınar, tekstil sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL

VALİ ÇINAR, TEKSTİL SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Tatvan'da iş yeri denetimleri
YEREL

TATVAN'DA İŞ YERİ DENETİMLERİ
Ahlat şalgamını bir yılda 250 bin kişi tattı
YEREL

AHLAT ŞALGAMINI BİR YILDA 250 BİN KİŞİ TATTI
Sedef hastalığının nedenleri ve belirtileri
YEREL

SEDEF HASTALIĞININ NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ
Bitlis'ten Halep halkına yardım
YEREL

BİTLİS'TEN HALEP HALKINA YARDIM
Tatvan'da hayvan hastanesi kuruldu
YEREL

TATVAN'DA HAYVAN HASTANESİ KURULDU
Sosyal medyadan örgütlenip kitap okuyorlar
YEREL

SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTLENİP KİTAP OKUYORLAR