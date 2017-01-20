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TARSİM'den bilgilendirme toplantısı



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesindeki çiftçilere Devlet Destekli Tarım Sigortaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ahlat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından Ahlat YBO'nun konferans salonunda düzenlenen toplantıya Ahlat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nihat Keskin, TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdal Doğan, Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ve Ahlatlı çiftçiler katıldı. Çiftçileri tarım sigortaları hakkında bilgilendiren TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdal Doğan, TARSİM'in yeni yılda tüm Türkiye'de buğday ürününde ilçe bazlı kuraklık verim sigortasının uygulanmaya alındığını söyledi. 2017 yılında yeni uygulamaların hayata geçtiği, bu uygulamalardan birinin de üreticilerin merakla beklediği İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası olduğunu belirten Müdür Doğan, "Değişen iklim şartları, frekansı ve şiddeti artan doğal afetler ve riskler nedeniyle tarımsal faaliyetler son yıllarda önemli ölçüde etkilenmekte ve TARSİM üreticiler için giderek önem kazanmaktadır. Başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı olmak üzere ilgili tüm tarafların kıymetli destekleri ile hayata geçirilen yeni uygulama ile üreticilerimiz, buğday ürününü, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinin yol açtığı verim kaybına karşı güvence altına alabiliyor. Kuraklık sigortasında buğdayda dane, tohumluk ve sap unsuru teminat kapsamında olup, poliçe priminin yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor ve aynı zamanda çeşitli indirim imkanları da sunuluyor. Üreticilerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olduktan ya da kayıtlarını güncellemelerinin ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla kolaylıkla başvuruda bulunabilirler. Tarım sigortasının bir an önce yaptırılması çağrısında bulunuyor ve uygulamanın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Müdür Doğan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlıklarına karşı da 2017 yılı içerisinde çiftçilerin sigorta yaptırabileceklerini söyledi.

(SAD-MSA-Y)



20.01.2017 10:35:09 TSI

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