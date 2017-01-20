YEREL HABERLER / ŞIRNAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beytüşşebap'a yeni atanan Kaymakam Şener köy okullarını gezdi

Beytüşşebap'a yeni atanan Kaymakam Şener köy okullarını gezdi

- Kaymakam Şener öğrencilere kışlık elbise ve ayakkabı dağıttı



(Fotoğraflı)



Serdar Gükçe

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine yeni atanan Kaymakam Murat Şener, göreve başlar başlamaz vatandaşlarla bir araya gelerek güzel çalışmalara imza atmaya başladı. Kaymakam Şener, köy köy dolaşarak 250 öğrenciye kışlık elbise ve ayakkabı dağıttı.

Ayvalık köyündeki okulu ziyarete giden Kaymakam Murat Şener'e Alay Komutanı Murat Bulut ,Ayvalık Köyü Tabur Komutanı Erden Eren, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Şerif Çelikkaya eşlik etti. Köy okulu ziyaretine gelen Kaymakam Şener, Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman ve aşiret üyeleri tarafından okul önünde karşılandı. Jirki aşireti lideri Adıyaman ve beraberindekilerle birlikte Şehit Atsubay Ömer Koca İlkokulu ve Şehit Ali Çakar Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Murat Şener, İstanbul Kadıköy Acıbadem Anaokulu tarafından gönderilen kışlık giyim ve ayakkabıları öğrencilere dağıttı. Öğrencilere hediyelerini dağıtan Kaymakam Şener, "Yeni görev yerim Beytüşşebap ilçesi oldu, çok mutluyum, kıymetli öğretmenler kim olursa olsun, problemleri, sorunları, yardım ihtiyacı ya da desteğe ihtiyacı olduğunda her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. İnşallah burada bulunduğumuz süre içerisinde alnımızın akıyla devletin bize vermiş olduğu bu görevi yerine getireceğiz" dedi.

Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman ise yeni atanan Kaymakam Şener'e görevinde başarılar diledi. Adıyaman, ilçeye yeni gelen kaymakamın köylerini ziyaret etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Köy okullarında eğitim gören minik öğrencilere hediye dağıttıktan sonra Aşiret lideri Tahir Adıyaman'ın yeğeni Lezgin Adıyaman'ın konuğu olan Kaymakam Şener ve beraberindeki heyeet öğle yemeğinin ardından ilçeye döndü.

(SG-AKK-Y)



20.01.2017 10:36:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER