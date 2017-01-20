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Güroymak'tan Suriyelilere yardım



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak Belediyesi, Suriyeliler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında topladığı 100 kolilik malzemeyi müftülük görevlilerine teslim etti.

Yardım kampanyası ile ilgili açıklama yapan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Suriyeli kardeşlerimiz mazlum ve zulme uğramışlar. Bizim dinimizde mazluma el uzatmak vardır. Halkımızı yardım yapılması konusunda davet ettik. Vatandaşımız yardımlarını belediyemize getirdiler. Bize getirilen 100 koli yardımın yerine ulaştırılması için Güroymak İlçe Müftülüğüne teslim ettik. Yardımı yapan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Yardım sever vatandaşlar tarafından getirilen 100 kolilik ayakkabı, mont, kaban, kazak, gömlek, pantolon giyim eşyaları, Suriyeli mağdurlara gönderilmek üzere Güroymak İlçe Müftülüğüne teslim edildi.

(GO-MSA-Y)



20.01.2017 10:38:56 TSI

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