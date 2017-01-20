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Tekirdağ'da karne heyecanı



(Fotoğraflı)



Yakup Güler

TEKİRDAĞ (İHA) - 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından Tekirdağ'da da öğrenciler karne sevinci yaşadı. 183 bin öğrenci erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldı.

19 Eylül 2016'da başlayan 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle öğrencilere karneleri dağıtıldı. Tekirdağ'da resmi ve özel toplamda 488 okulda, açık öğretim öğrencileri de dahil olmak üzere 183 bin öğrenci sabah erken saatlerde karnelerini aldı.

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler sevinirken, karnesinde zayıfı olanlar ise üzüntü yaşadı. İki hafta sürecek tatil, 6 Şubat Pazartesi günü ilk ders zilinin çalması ile sona erecek.

(YG-MEF-Y)



20.01.2017 10:39:14 TSI

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