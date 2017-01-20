omanlara yönelik 'Boncuk' projesi istihdama katkı sağlayacak

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Romanlara yönelik 'Boncuk' projesi istihdama katkı sağlayacak



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'da Roman kadınlara yönelik olarak hayata geçirilen boncuk yapımı projesiyle istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

'Roman Kadınların Mandrel Boncuk Yapımıyla İstihdama Katılması' projesinin açılış toplantısı Ilıcabaşı Mahallesi park kıraathanesinde yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına ait dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi hibe programınca desteklenmeye değer bulunan Roman Kadınların Mandrel Boncuk yapımıyla istihdama katılması projesi ile 50 roman vatandaş iş sahibi olacak. Aydın Romanlar Sosyal Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi 108 bin 644 euro olarak belirlendi.

Dernek Başkanı Abdül Aydeniz bu proje ile Roman kadınların işgücü piyasasına katılımlarının önündeki kültürel, ailevi ve eğitim engellerinin ortadan kalkacağını, sosyal entegrasyonuna ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkıda bulunacağına inandıklarını ifade etti.

Aydeniz; "Eğitimlerimiz Aydın merkez' de yaşayan Roman kadınlara yönelik olarak planlanmıştır. Eğitimler 25' er kişilik 2 grup halinde yapılacak. 5' er gün ve 30' ar saatlik eğitim verilecektir. Eğitimi başarıyla tamamlayan roman kadınlarımız, mandrel yöntemiyle cam boncuk yapımı konusunda bilgi, beceri ve yeterlilik kazanacak ve istihdam piyasasına katılmak için sertifika almaya hak kazanacaklar dedi"

(OD-MB-Y)



20.01.2017 10:46:09 TSI

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